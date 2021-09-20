Росгеология предупредила о риске истощения запасов нефти в России через 30 лет

Острый дефицит будет связан с недоинвестированием в отрасли, пояснил Сечин. Оно, в свою очередь, обусловлено требованиями полного отказа от инвестиций в нефтегазовый сектор со стороны различных «стейкхолдеров» и стремлением мейджоров увеличивать акционерную стоимость и доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций. Глава «Роснефти» отметил, что компании попали в зависимость от конъюнктурных интересов отдельных групп инвесторов, некоторые из них вынуждены реализовывать только те проекты, которые дадут отдачу уже в ближайшие годы.