Росгеология предупредила о риске истощения запасов нефти в России через 30 лет
С учетом текущих темпов добычи нефти в России ее хватит на 30 лет, газа — на 70 лет, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на презентацию Росгеологии.
«За последние 25 лет новых запасов в России открыто в 10 раз меньше, чем за предыдущие 25 лет, многие еще советские месторождения истощаются», — сказано на слайде из презентации, посвященном перспективам отрасли.
Кроме того, по прогнозу организации, запасов алмазов и цинка хватит на 20 лет добычи, золота и свинца — на 10 лет, а хрома — менее чем на 5 лет. Отмечается, что последний используется, в частности, в нержавеющих металлических сплавах.
При этом России необходимо поддерживать темпы добычи ресурсов на текущем уровне, так как добывающий сектор в целом формирует более 70% экспортных доходов страны. План бюджета до 2036 г. предусматривает годовой объем нефтегазовых доходов в 8-10 трлн руб., говорится в презентации.
Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предупредил о риске возникновения острого дефицита нефти и газа в мире. По его словам, прирост запасов топлива в последние годы находится на исторически минимальных уровнях, так что «определенный дефицит» ресурсов виден уже сейчас.
Острый дефицит будет связан с недоинвестированием в отрасли, пояснил Сечин. Оно, в свою очередь, обусловлено требованиями полного отказа от инвестиций в нефтегазовый сектор со стороны различных «стейкхолдеров» и стремлением мейджоров увеличивать акционерную стоимость и доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций. Глава «Роснефти» отметил, что компании попали в зависимость от конъюнктурных интересов отдельных групп инвесторов, некоторые из них вынуждены реализовывать только те проекты, которые дадут отдачу уже в ближайшие годы.