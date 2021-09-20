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Росгеология предупредила о риске истощения запасов нефти в России через 30 лет

Ведомости

С учетом текущих темпов добычи нефти в России ее хватит на 30 лет, газа — на 70 лет, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на презентацию Росгеологии.

«За последние 25 лет новых запасов в России открыто в 10 раз меньше, чем за предыдущие 25 лет, многие еще советские месторождения истощаются», — сказано на слайде из презентации, посвященном перспективам отрасли.

Кроме того, по прогнозу организации, запасов алмазов и цинка хватит на 20 лет добычи, золота и свинца — на 10 лет, а хрома — менее чем на 5 лет. Отмечается, что последний используется, в частности, в нержавеющих металлических сплавах.

При этом России необходимо поддерживать темпы добычи ресурсов на текущем уровне, так как добывающий сектор в целом формирует более 70% экспортных доходов страны. План бюджета до 2036 г. предусматривает годовой объем нефтегазовых доходов в 8-10 трлн руб., говорится в презентации. 

Ранее главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предупредил о риске возникновения острого дефицита нефти и газа в мире. По его словам, прирост запасов топлива в последние годы находится на исторически минимальных уровнях, так что «определенный дефицит» ресурсов виден уже сейчас. 

Острый дефицит будет связан с недоинвестированием в отрасли, пояснил Сечин. Оно, в свою очередь, обусловлено требованиями полного отказа от инвестиций в нефтегазовый сектор со стороны различных «стейкхолдеров» и стремлением мейджоров увеличивать акционерную стоимость и доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций. Глава «Роснефти» отметил, что компании попали в зависимость от конъюнктурных интересов отдельных групп инвесторов, некоторые из них вынуждены реализовывать только те проекты, которые дадут отдачу уже в ближайшие годы.

Ранее по теме: Сечин предупредил о риске острого дефицита нефти и газа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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