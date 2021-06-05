Сечин предупредил о риске острого дефицита нефти и газа

По оценке Сечина, по мере масштабного вакцинированная населения и снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми. «Спрос на энергию будет расти и дальше, и новые волны заражений могут лишь замедлить, но не остановить этот процесс», — сказал он, подчеркнув, что согласно прогнозам МЭА и ОПЕК, спрос на нефть может восстановиться уже в ближайшие 12 месяцев, при этом уже во втором полугодии можно ожидать дефицита.