Сечин предупредил о риске острого дефицита нефти и газа

Сечин предупредил о риске острого дефицита нефти и газаГлава «Роснефти» привел в пример ситуацию на рынке металлов
Мир может столкнуться с острым дефицитом нефти и газа из-за недоинвестирования в отрасли, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на энергетической панели на ПМЭФ.
«Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать «новой нормой» для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа», — сказал Сечин.
По его словам, недоинвестирование связано как «с требованиями полного отказа от инвестиций в нефтегазовый сектор со стороны различных "стейкхолдеров", так и со стремлением мейджоров увеличивать акционерную стоимость и доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций». По словам Сечина, компании попали в зависимость от конъюнктурных интересов отдельных групп инвесторов, некоторые из них вынуждены реализовывать только те проекты, которые дадут отдачу уже в ближайшие годы.
Сечин подчеркнул, что сценарий дефицита не является гипотетическим и привел в пример рынок металлов. «Крупнейшие производители железной руды [BHP и Rio Tinto] недооценили спрос, и произошедшее недоинвестирование в отрасли привело к дефициту, который сейчас влияет на весь мир. В 2020 году начался рост цен на железную руду, и в настоящее время они практически удвоились», — пояснил глава «Роснефти».
По оценке Сечина, по мере масштабного вакцинированная населения и снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми. «Спрос на энергию будет расти и дальше, и новые волны заражений могут лишь замедлить, но не остановить этот процесс», — сказал он, подчеркнув, что согласно прогнозам МЭА и ОПЕК, спрос на нефть может восстановиться уже в ближайшие 12 месяцев, при этом уже во втором полугодии можно ожидать дефицита.
Для поддержания текущего уровня добычи до 2040 года в мировую нефтегазовую отрасль необходимо инвестировать $17 трлн, что составит около трети мировых инвестиций в энергетику.
Позицию Сечина поддержал в ходе сессии главный исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг. «Игорь Иванович уже отмечал ситуацию на рынке металлов. То же самое происходит с углем: из-за отказа от инвестиций в отрасль и повсеместного сворачивания проектов, в апреле прошлого года стоимость угля поднялась с $50 за тонну до $125 за тонну», — сказал он.
Возможный дефицит энергоресурсов может стать барьером на пути восстановления экономики, заявил главный исполнительный директор Trafigura Джереми Вейр. «Чтобы не создать барьеры экономическому росту, особенно для развивающихся стран, нам потребуется обеспечить бесперебойный доступ к дешевым энергоносителям, в том числе углеводородам, еще долгие годы», — сказал он, подчеркнув, что в данном контексте нефть с низкой себестоимостью, произведенная в рамках проекта «Роснефти» «Восток ойл», «будет пользоваться спросом еще долгие годы».
Вице-президент по развитию бизнеса Chevron Джей Прайор заявил, что нефть и газ сохранят свою важную роль при любом сценарии глобального энергетического перехода. Его позицию поддержал главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли, который заявил на сессии, что «углеводороды будут использоваться еще многие-многие десятилетия и будут играть важную роль в экономике».
У «зеленой» энергетики есть недостаток, выражающийся в потенциальном расхождении между спросом и предложением, заявил главный исполнительный директор Vitol Рассел Харди. «Углеводороды могут быть использованы для генерации энергии в тот момент, когда она необходима. В отличие от возобновляемых источников энергии, которые зависят от погоды», — сказал он. С ним согласился главный исполнительный директор BP Бернард Луни, который заявил о большом количестве сложностей с возобновляемыми источниками энергии, «особенно с точки зрения их надежности и доступности».
В мае 2021 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о небольшом дефиците на рынке нефти, который наблюдается в течение нескольких месяцев. За счет дефицита на рынке идет снижение накопленных прошлогодних остатков и выравнивание к среднему пятилетнему значению, отметил он.