Новак рассказал о небольшом дефиците на рынке нефти

«То, что мы сейчас видим, — стабильные цены, они на определенном уровне держатся, это означает, что на рынке сегодня есть баланс, связанный с небольшим превышением спроса над предложением», — сказал Новак журналистам в кулуарах коллегии Ростехнадзора. Дефицит на рынке нефти, по словам вице-премьера, наблюдается в течение нескольких месяцев. По его словам, за счет дефицита на рынке идет снижение накопленных прошлогодних остатков и выравнивание к среднему пятилетнему значению.