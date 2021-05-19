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Новак рассказал о небольшом дефиците на рынке нефти

Ведомости

На мировом рынке нефти присутствует дефицит, Россия считает ситуацию сбалансированной, заявил вице-премьер Александр Новак, слова которого передает ТАСС.

«То, что мы сейчас видим, — стабильные цены, они на определенном уровне держатся, это означает, что на рынке сегодня есть баланс, связанный с небольшим превышением спроса над предложением», — сказал Новак журналистам в кулуарах коллегии Ростехнадзора. Дефицит на рынке нефти, по словам вице-премьера, наблюдается в течение нескольких месяцев. По его словам, за счет дефицита на рынке идет снижение накопленных прошлогодних остатков и выравнивание к среднему пятилетнему значению.

При этом в правительстве не видят рисков для нефтехимических проектов в России в случае принятия каких-либо санкций, подчеркнул Новак. «Нет, но мы считаем, что те планы, которые мы озвучили в ходе принятия программы и налогового законодательства, будут реализованы. Для этого делали стимулирующие меры, которые принимались правительством», — сказал он.

Цены на нефть обрушилась в марте 2020 г. на фоне кризиса потребления из-за пандемии коронавируса. Дополнительным ударом по нефтяникам стал случившийся в марте разрыв сделки ОПЕК+ по сокращению добычи и ценовая война, развязанная Саудовской Аравией. Всего за один день, 9 марта, нефтяные котировки снизились более чем на 30%, до $31 за 1 барр. Brent. Urals в начале апреля торговалась дешевле $15 за 1 барр.

18 мая цена на нефть марки Brent превысила $70 за баррель впервые с 15 марта, свидетельствовали данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent к 12:24 мск 19 мая составляет $67.860 за баррель. Цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI — $64,23 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных