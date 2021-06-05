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Сечин назвал новые риски для мирового рынка нефти

Ведомости

Разрушение традиционных международных экономических связей, регуляторная политика, ориентированная на зеленую энергетику, и изменение роли миноритарных институциональных инвесторов являются новыми рисками на мировом нефтяном рынке. Об этом заявил в ходе своего выступления на энергетической панели на ПМЭФ главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«К сохраняющимся рискам добавились новые: это разрушение традиционных международных экономических связей и закрытие внутренних национальных рынков; судебные вмешательства; регуляторная политика, ориентированная на субсидирование зеленой энергетики, и что очень важно – коренное изменение роли миноритарных институциональных инвесторов, оказывающих влияние на направления развития целых отраслей промышленности», — отметил он.

Сечин добавил, что в качестве нового риска, обусловленного влиянием пандемии, можно выделить риск беспримерного снижения потребления и деловой активности, резко ухудшающий стабильность рынков и создающий, в том числе, драматические проблемы для энергетической отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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