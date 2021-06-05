Сечин назвал новые риски для мирового рынка нефти

Разрушение традиционных международных экономических связей, регуляторная политика, ориентированная на зеленую энергетику, и изменение роли миноритарных институциональных инвесторов являются новыми рисками на мировом нефтяном рынке. Об этом заявил в ходе своего выступления на энергетической панели на ПМЭФ главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.