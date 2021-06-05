Сечин назвал новые риски для мирового рынка нефти
Разрушение традиционных международных экономических связей, регуляторная политика, ориентированная на зеленую энергетику, и изменение роли миноритарных институциональных инвесторов являются новыми рисками на мировом нефтяном рынке. Об этом заявил в ходе своего выступления на энергетической панели на ПМЭФ главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
«К сохраняющимся рискам добавились новые: это разрушение традиционных международных экономических связей и закрытие внутренних национальных рынков; судебные вмешательства; регуляторная политика, ориентированная на субсидирование зеленой энергетики, и что очень важно – коренное изменение роли миноритарных институциональных инвесторов, оказывающих влияние на направления развития целых отраслей промышленности», — отметил он.
Сечин добавил, что в качестве нового риска, обусловленного влиянием пандемии, можно выделить риск беспримерного снижения потребления и деловой активности, резко ухудшающий стабильность рынков и создающий, в том числе, драматические проблемы для энергетической отрасли.