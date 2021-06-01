ОПЕК сохранила планы по увеличению добычи нефти
ОПЕК по итогам заседания министерского комитета не стала менять текущие ограничения на добычу нефти. Это следует из заявления организации.
«Комитет подтвердил существующие обязательства... постепенно возвращать на рынок по 2 млн баррелей в день», — говорится в сообщении. В нем подчеркнули, что этот процесс будет идти в зависимости от рыночной конъюнктуры.
В заявлении ОПЕК отметили, что спрос на нефть улучшается благодаря восстановлению мировой экономики за счет ускорения вакцинации против коронавируса.
Сегодня стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent к 15:15 мск впервые с 8 марта этого года превысила $71 за баррель, а стоимость техасской легкой нефти WTI показала рекордное с октября 2018 г. удорожание. Впервые с того момента ее цена превысила $68 за баррель. Нефть подорожала на фоне заявления ОПЕК о том, что избыток сырья, накопившийся за пандемию, практически исчерпан, а также на фоне ожиданий планов дальнейшего восстановления добычи.
На фоне заявления о сохранении планов на восстановление добычи, по данным лондонской биржи ICE, на 19:07 мск стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent упала до $70,25 за баррель, а WTI — $67,77 за баррель.