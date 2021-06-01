ОПЕК сохранила планы по увеличению добычи нефти

Сегодня стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent к 15:15 мск впервые с 8 марта этого года превысила $71 за баррель, а стоимость техасской легкой нефти WTI показала рекордное с октября 2018 г. удорожание. Впервые с того момента ее цена превысила $68 за баррель. Нефть подорожала на фоне заявления ОПЕК о том, что избыток сырья, накопившийся за пандемию, практически исчерпан, а также на фоне ожиданий планов дальнейшего восстановления добычи.