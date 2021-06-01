Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика

ОПЕК сохранила планы по увеличению добычи нефти

Ведомости

ОПЕК по итогам заседания министерского комитета не стала менять текущие ограничения на добычу нефти. Это следует из заявления организации.

«Комитет подтвердил существующие обязательства... постепенно возвращать на рынок по 2 млн баррелей в день», — говорится в сообщении. В нем подчеркнули, что этот процесс будет идти в зависимости от рыночной конъюнктуры.

В заявлении ОПЕК отметили, что спрос на нефть улучшается благодаря восстановлению мировой экономики за счет ускорения вакцинации против коронавируса.

Сегодня стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent к 15:15 мск впервые с 8 марта этого года превысила $71 за баррель, а стоимость техасской легкой нефти  WTI показала рекордное с октября 2018 г. удорожание. Впервые с того момента ее цена превысила $68 за баррель. Нефть подорожала на фоне заявления ОПЕК о том, что избыток сырья, накопившийся за пандемию, практически исчерпан, а также на фоне ожиданий планов дальнейшего восстановления добычи.

На фоне заявления о сохранении планов на восстановление добычи, по данным лондонской биржи ICE, на 19:07 мск стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent упала до $70,25 за баррель, а WTI — $67,77 за баррель.

Ранее по теме: Цена нефти Brent выросла до $71 за баррель впервые с начала марта

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных