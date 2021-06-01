Цена нефти Brent выросла до $71 за баррель впервые с начала марта
Стоимость августовского фьючерса нефти марки Brent к 15:15 мск впервые с 8 марта этого года превысила $71 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
К 15:39 мск сырье стоило $71,02 за баррель. Таким образом, по сравнению с закрытием вчерашних торгов цена Brent повысилась почти на 2,5%.
Ранее сегодня нефть марки WTI показала рекордное с октября 2018 г. удорожание. Впервые с того момента ее цена превысила $68 за баррель. К 15:39 мск июльский фьючерс WTI торговался по $68,46 за баррель. Относительно закрытия торгов 31 мая рост его стоимости составил 2,3%.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, пояснили, что нефть дорожает на фоне заявления комитета ОПЕК+ о том, что избыток сырья, накопившийся за время пандемии коронавируса, почти исчерпан, так что во второй половине года запасы будут быстро сокращаться. По словам экономиста Oversea-Chinese Banking Хоуи Ли, сейчас существует уверенность, что растущий спрос сможет поглотить дополнительные 2 млн баррелей в день из Ирана. Кроме того, восстановление потребления нефти стимулировал спрос со стороны США.
Это подтвердил и вице-премьер России Александр Новак. По его словам, сейчас на рынке нефти наблюдается значительное улучшение ситуации по сравнению с той, что была год назад из-за пандемии коронавируса. Так, запасы сырья снизились, спрос вырос, а цены стабилизировались, отметил вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24». В то же время Новак добавил, что риски высокой неопределенности в дальнейшем все еще сохраняются.