Цена нефти Brent выросла до $71 за баррель впервые с начала марта

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, пояснили, что нефть дорожает на фоне заявления комитета ОПЕК+ о том, что избыток сырья, накопившийся за время пандемии коронавируса, почти исчерпан, так что во второй половине года запасы будут быстро сокращаться. По словам экономиста Oversea-Chinese Banking Хоуи Ли, сейчас существует уверенность, что растущий спрос сможет поглотить дополнительные 2 млн баррелей в день из Ирана. Кроме того, восстановление потребления нефти стимулировал спрос со стороны США.