Цена нефти марки WTI показала рекордный рост с октября 2018 года
Стоимость июльского фьючерса нефти марки WTI впервые с октября 2018 г. достигла $68 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
До этого значения цена сырья выросла к 10:45 мск, а уже к 11:00 мск поднялась до $68,15 за баррель. Таким образом, WTI подорожала на 2,76% с момента закрытия вчерашних торгов.
Растет в цене и нефть марки Brent. К 11:00 мск ее августовский фьючерс торговался по $70,79 за баррель. В целом с момента закрытия торгов 31 мая цена нефти этой марки выросла на 2,12%. Ранее порог в $70 цена Brent преодолевала 18 мая.
По данным Bloomberg, нефть дорожает на фоне заявления комитета ОПЕК+ о том, что избыток сырья, накопившийся за время пандемии коронавируса, почти исчерпан, так что во второй половине года запасы будут быстро сокращаться.
По словам экономиста Oversea-Chinese Banking, сейчас существует уверенность, что растущий спрос сможет поглотить дополнительные 2 млн баррелей в день из Ирана. Кроме того, восстановление потребления нефти стимулировал спрос со стороны США.