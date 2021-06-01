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Цена нефти марки WTI показала рекордный рост с октября 2018 года

Ведомости

Стоимость июльского фьючерса нефти марки WTI впервые с октября 2018 г. достигла $68 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

До этого значения цена сырья выросла к 10:45 мск, а уже к 11:00 мск поднялась до $68,15 за баррель. Таким образом, WTI подорожала на 2,76% с момента закрытия вчерашних торгов.

Растет в цене и нефть марки Brent. К 11:00 мск ее августовский фьючерс торговался по $70,79 за баррель. В целом с момента закрытия торгов 31 мая цена нефти этой марки выросла на 2,12%. Ранее порог в $70 цена Brent преодолевала 18 мая.

По данным Bloomberg, нефть дорожает на фоне заявления комитета ОПЕК+ о том, что избыток сырья, накопившийся за время пандемии коронавируса, почти исчерпан, так что во второй половине года запасы будут быстро сокращаться.

По словам экономиста Oversea-Chinese Banking, сейчас существует уверенность, что растущий спрос сможет поглотить дополнительные 2 млн баррелей в день из Ирана. Кроме того, восстановление потребления нефти стимулировал спрос со стороны США.

Ранее по теме: Цена нефти Urals достигла двухлетнего максимума

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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