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Цена нефти Urals достигла двухлетнего максимума

Ведомости

Средняя цена российской нефти марки Urals в мае сложилась на уровне $66,63 за баррель, что в 2,1 раза больше, чем в тот же месяц прошлого года, сообщило Министерство финансов.

В прошлом году на фоне пандемии коронавируса и ее последствий, в том числе локдауна, сырье сильно подешевело. В апреле его стоимость упала до $18,22 за баррель, тогда как в январе и феврале, до начала пандемии, составляла $61,67 и $54,24 за баррель соответственно. К маю баррель российской нефти стоил в среднем $31,03.

Текущий показатель является самым высоким с мая 2019 г., когда Urals стоила $70,93 за баррель. Также данное значение — максимальное за год.

В октябре прошлого года Счетная палата опубликовала первый собственный официальный прогноз экономического развития России, из которого следует, что среднегодовая цена сорта Urals при нейтральном сценарии может составить $42 за баррель, а в 2022-2023 гг. дойти до $55 за баррель. Средняя стоимость российской нефти за 2020 г. сложилась на уровне $41,73 за баррель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных