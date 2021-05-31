Цена нефти Urals достигла двухлетнего максимума

В прошлом году на фоне пандемии коронавируса и ее последствий, в том числе локдауна, сырье сильно подешевело. В апреле его стоимость упала до $18,22 за баррель, тогда как в январе и феврале, до начала пандемии, составляла $61,67 и $54,24 за баррель соответственно. К маю баррель российской нефти стоил в среднем $31,03.