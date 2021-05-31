Цена нефти Urals достигла двухлетнего максимума
Средняя цена российской нефти марки Urals в мае сложилась на уровне $66,63 за баррель, что в 2,1 раза больше, чем в тот же месяц прошлого года, сообщило Министерство финансов.
В прошлом году на фоне пандемии коронавируса и ее последствий, в том числе локдауна, сырье сильно подешевело. В апреле его стоимость упала до $18,22 за баррель, тогда как в январе и феврале, до начала пандемии, составляла $61,67 и $54,24 за баррель соответственно. К маю баррель российской нефти стоил в среднем $31,03.
Текущий показатель является самым высоким с мая 2019 г., когда Urals стоила $70,93 за баррель. Также данное значение — максимальное за год.
В октябре прошлого года Счетная палата опубликовала первый собственный официальный прогноз экономического развития России, из которого следует, что среднегодовая цена сорта Urals при нейтральном сценарии может составить $42 за баррель, а в 2022-2023 гг. дойти до $55 за баррель. Средняя стоимость российской нефти за 2020 г. сложилась на уровне $41,73 за баррель.