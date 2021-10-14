Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

«Роснефть» закрыла сделку по продаже 5% в проекте «Восток ойл»

Ведомости

«Роснефть» закрыла сделку по продаже 5% в проекте «Восток ойл» консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime Energy, говорится в сообщении компании. В нем указано, что сделку одобрил совет директоров «Роснефти» и, согласно закону, согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России в данном случае не требуется.

«Восток ойл» имеет устойчивую экономическую модель, которая получила положительные заключения международных экспертов. Логистические преимущества, большой ресурсный потенциал и высокое качество нефти делают проект одним из самых привлекательных для инвестирования в мировой энергетической отрасли», — прокомментировал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении.

Стоимость сделки с консорциумом Vitol и Mercantile & Maritime не раскрывается, однако источники «Ведомостей» сообщали ранее, что ее условия сопоставимы с теми, что были при продаже 10% «Восток ойла» международному трейдеру Trafigura. Тот, согласно отчетности «Роснефти» по МСФО за 2020 г., приобрел долю за 7 млрд евро.

Проект включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсный потенциал «Восток ойла» составляет легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Подтвержденная ресурсная база проекта составляет 6 млрд т нефти (с учетом газового конденсата), или 44 млрд барр. Потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – в 50 млн т и начиная с 2030 г. – в 115 млн т. Углеродный след «Восток ойла» на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов мира, отмечает «Роснефть».

Ранее по теме: Источники раскрыли детали сделки по продаже 5% «Восток ойл»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных