«Роснефть» закрыла сделку по продаже 5% в проекте «Восток ойл»

Проект включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсный потенциал «Восток ойла» составляет легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Подтвержденная ресурсная база проекта составляет 6 млрд т нефти (с учетом газового конденсата), или 44 млрд барр. Потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – в 50 млн т и начиная с 2030 г. – в 115 млн т. Углеродный след «Восток ойла» на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов мира, отмечает «Роснефть».