«Роснефть» закрыла сделку по продаже 5% в проекте «Восток ойл»
«Роснефть» закрыла сделку по продаже 5% в проекте «Восток ойл» консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime Energy, говорится в сообщении компании. В нем указано, что сделку одобрил совет директоров «Роснефти» и, согласно закону, согласование с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России в данном случае не требуется.
«Восток ойл» имеет устойчивую экономическую модель, которая получила положительные заключения международных экспертов. Логистические преимущества, большой ресурсный потенциал и высокое качество нефти делают проект одним из самых привлекательных для инвестирования в мировой энергетической отрасли», — прокомментировал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, слова которого приводятся в сообщении.
Стоимость сделки с консорциумом Vitol и Mercantile & Maritime не раскрывается, однако источники «Ведомостей» сообщали ранее, что ее условия сопоставимы с теми, что были при продаже 10% «Восток ойла» международному трейдеру Trafigura. Тот, согласно отчетности «Роснефти» по МСФО за 2020 г., приобрел долю за 7 млрд евро.
Проект включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсный потенциал «Восток ойла» составляет легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Подтвержденная ресурсная база проекта составляет 6 млрд т нефти (с учетом газового конденсата), или 44 млрд барр. Потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – в 50 млн т и начиная с 2030 г. – в 115 млн т. Углеродный след «Восток ойла» на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов мира, отмечает «Роснефть».