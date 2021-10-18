Unilever продает российское производство Calve и «Балтимор»

Unilever продает бренды соусов Calve и «Балтимор» на территории России и СНГ вместе с производством в Тульской области компании KDV, которая занимается производством кондитерских изделий и снеков (бренды «Яшкино» и «Кириешки»). Об этом говорится в совместном заявлении сторон. KDV намерена провести модернизацию фабрики в Тульской области и расширить производство в рамках сохранения профиля предприятия, уточнили в компании. Сумма сделки не раскрывается.