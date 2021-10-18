Unilever продает российское производство Calve и «Балтимор»
Unilever продает бренды соусов Calve и «Балтимор» на территории России и СНГ вместе с производством в Тульской области компании KDV, которая занимается производством кондитерских изделий и снеков (бренды «Яшкино» и «Кириешки»). Об этом говорится в совместном заявлении сторон. KDV намерена провести модернизацию фабрики в Тульской области и расширить производство в рамках сохранения профиля предприятия, уточнили в компании. Сумма сделки не раскрывается.
«Было принято решение продать бренды соусов Calve (на территории России и СНГ) и «Балтимор» (по всему миру) одному из крупнейших российских производителей снеков и кондитерских изделий – компании KDV – и сфоксусироваться на более крупных направлениях в категории, а именно производстве мороженого и сухих приправ», — говорится в сообщении.
Unilever – один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса. Портфель брендов включает Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Brooke Bond, Lipton, Dove, «Бархатные ручки», «Чистую линию», Timotei, Axe, Rexona и др. По итогам 2020 г. выручка компании «Юнилевер Русь» на 3%, до 81 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 6,9%, до 12,7 млрд руб., свидетельствуют данные «Спарк-Интерфакса».
KDV – один из крупнейших в России произодителей кондитерских изделий и снеков. У компании 10 фабрик и около 300 000 га земли, на которых она выращивает пшеницу, сахарную свеклу, картофель. Портфель брендов компании состоит из торговых марок «Яшкино», «Крокант», «Baby fox», «Три корочки», «Кириешки», «Бабкины семечки» и др.