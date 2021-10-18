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Unilever продает российское производство Calve и «Балтимор»

Ведомости

Unilever продает бренды соусов Calve и «Балтимор» на территории России и СНГ вместе с производством в Тульской области компании KDV, которая занимается производством кондитерских изделий и снеков (бренды «Яшкино» и «Кириешки»). Об этом говорится в совместном заявлении сторон. KDV намерена провести модернизацию фабрики в Тульской области и расширить производство в рамках сохранения профиля предприятия, уточнили в компании. Сумма сделки не раскрывается. 

«Было принято решение продать бренды соусов Calve (на территории России и СНГ) и «Балтимор» (по всему миру) одному из крупнейших российских производителей снеков и кондитерских изделий – компании KDV – и сфоксусироваться на более крупных направлениях в категории, а именно производстве мороженого и сухих приправ», — говорится в сообщении. 

Unilever – один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса. Портфель брендов включает Knorr, «Золотой стандарт», «Инмарко», Brooke Bond, Lipton, Dove, «Бархатные ручки», «Чистую линию», Timotei, Axe, Rexona и др. По итогам 2020 г. выручка компании «Юнилевер Русь» на 3%, до 81 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 6,9%, до 12,7 млрд руб., свидетельствуют данные «Спарк-Интерфакса». 

KDV – один из крупнейших в России произодителей кондитерских изделий и снеков. У компании 10 фабрик и около 300 000 га земли, на которых она выращивает пшеницу, сахарную свеклу, картофель. Портфель брендов компании состоит из торговых марок «Яшкино», «Крокант», «Baby fox», «Три корочки», «Кириешки», «Бабкины семечки» и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных