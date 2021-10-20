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Ozon открыл собственное производство готовых блюд в Москве

Ведомости

Сервис экспресс-доставки Ozon Express (входит в российский маркетплейса Ozon) запустил собственное производство готовых блюд, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ozon.

До конца года ассортимент будет расширен до примерно 30 позиций, включая завтраки, салаты и вторые блюда. Сейчас в него входит 9 блюд, среди которых — паста Болоньезе, Карбонара и котлеты по-киевски. Меню для платформы составил шеф-повар Алексей Барковский.

Доставка готовой еды под брендом Ozon Express пока работает по всей Москве, позже проект планируют расширить и на другие города присутствия сервиса. Ozon Express работает в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Твери и Ростове-на-Дону. Мощность собственного производства в сервисе оценивают в 500 тыс. порций в месяц. Компания рассчитывает поставлять готовую продукцию в свои дарксторы, откуда ее будут доставлять конечным потребителям.

Ozon Express открыл доставку готовой еды в феврале 2021 г., первым партнером сервиса стала «Азбука вкуса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных