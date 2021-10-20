Ozon открыл собственное производство готовых блюд в Москве
Сервис экспресс-доставки Ozon Express (входит в российский маркетплейса Ozon) запустил собственное производство готовых блюд, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Ozon.
До конца года ассортимент будет расширен до примерно 30 позиций, включая завтраки, салаты и вторые блюда. Сейчас в него входит 9 блюд, среди которых — паста Болоньезе, Карбонара и котлеты по-киевски. Меню для платформы составил шеф-повар Алексей Барковский.
Доставка готовой еды под брендом Ozon Express пока работает по всей Москве, позже проект планируют расширить и на другие города присутствия сервиса. Ozon Express работает в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Твери и Ростове-на-Дону. Мощность собственного производства в сервисе оценивают в 500 тыс. порций в месяц. Компания рассчитывает поставлять готовую продукцию в свои дарксторы, откуда ее будут доставлять конечным потребителям.
Ozon Express открыл доставку готовой еды в феврале 2021 г., первым партнером сервиса стала «Азбука вкуса».