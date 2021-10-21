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Бизнес попросил ЦБ вернуть послабления по кредитам для МСП

Ведомости

Бизнес-ассоциация «Опора России» направила письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой рассмотреть вопрос о возврате некоторых мер поддержки для малого и среднего бизнеса в рамках компетенции регулятора. «Ведомости» ознакомились с копией письма.

Организация предлагает вернуть послабления для кредитных организаций при реструктуризации кредитов заемщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на фоне введения локдауна в стране. «Опора России» отмечает, что в 2020 г. на пике ограничений для МСП уже действовала такая рекомендация ЦБ. Кроме того, кредитным и микрофинансовым организациям было разрешено не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам, а также принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для формирования резервов под потери.

У многих предприятий малого и среднего бизнеса существенно падает выручка на фоне введения ограничений в регионах, а некоторые виды деятельности полностью приостанавливаются местными властями, отмечают в «Опоре России». «Особую остроту в настоящее время приобретает ситуация в ряде отраслей, которые в 2020 г. были среди наиболее пострадавших, и сейчас оказываются в числе первых, сталкивающихся с ограничениями: кинотеатры, предприятия общественного питания, фитнес- и торговые центры», – говорится в письме.

Рекомендация по реструктуризации особенно была бы полезна для региональных и средних банков, у которых нет столько возможностей для формирования резервов, как, например, у «Сбера» или ВТБ, отмечает глава ассоциации Александр Калинин. При пролонгации кредита у среднего банка нагрузка на капитал увеличивается, и он может не вписаться в нормативы ЦБ, что может привезти даже к отзыву лицензии, поясняет он.

Помимо послаблений по реструктуризации кредитов, малый бизнес поддержал бы возобновление и дофинансирование программы льготного кредитования Банка России и Корпорации МСП (ставка ЦБ + 3 процентных пункта по кредитам размером не менее 3 млн руб.), которая перестала действовать летом этого года, добавляет Калинин. «У нас большие надежды на завтрашнее заседание Совета директоров ЦБ, где могут быть объявлены меры поддержки», – добавил глава бизнес-объединения.

В 2020 г. Банк России в связи с пандемией сформировал регуляторные послабления для кредитных организаций. В числе мер были также рекомендации по реструктуризации кредитов населению и представителям малого и среднего бизнеса, столкнувшихся с ухудшением финансового положения из-за пандемии. Действие послаблений закончилось для банков 1 октября, следует из информации на сайте ЦБ.

По данным ЦБ, суммарная ссудная задолженность по реструктурированным кредитам МСП на 29 сентября 2021 г. составила 953,7 млрд руб. С 20 марта 2020 года по 29 сентября 2021 г. число обращений субъектов МСП о реструктуризации, направленных в банки, составило 214,8 тыс., говорится в информационном бюллетене ЦБ.

Банк России на момент публикации не ответил на запрос «Ведомостей».

20 октября президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении в России нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября с сохранением зарплаты сотрудникам. Президент подписал указ, который в том числе позволяет губернаторам в зависимости от эпидемиологической обстановки продлить сроки нерабочих дней в своих регионах или начать локдаун раньше.

В ходе совещания первый вице-премьер Андрей Белоусов также объявил о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса – это выплата безвозмездных грантов в размере один МРОТ на одного сотрудника для компаний пострадавших отраслей и продление программы льготных кредитов для МСП ФОТ 3.0 по ставке 3% с условием сохранения численности работников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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