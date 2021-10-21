Бизнес попросил ЦБ вернуть послабления по кредитам для МСП

Рекомендация по реструктуризации особенно была бы полезна для региональных и средних банков, у которых нет столько возможностей для формирования резервов, как, например, у «Сбера» или ВТБ, отмечает глава ассоциации Александр Калинин. При пролонгации кредита у среднего банка нагрузка на капитал увеличивается, и он может не вписаться в нормативы ЦБ, что может привезти даже к отзыву лицензии, поясняет он.