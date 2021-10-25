«Ингосстрах» хочет взыскать с Natura Siberica еще 78 млн рублей
Страховая компания «Ингосстрах» подала новый иск на 78 млн руб. против компании «Первое решение», основного юрлица Natura Siberica. Это следует из данных картотеки арбитражных дел, на которые обратил внимание Forbes.
В пресс-службе «Ингосстраха» изданию сообщили, что иск связан с причинением ущерба ООО «Столичная бумага», чье имущество было застраховано в компании. «Столичная бумага» арендовала часть площадей Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) в Подмосковье, где Natura Siberica арендовала помещения под склад. Ранее отдельный иск на 42 млн руб. к Natura Suberica подала и сама «Столичная бумага».
Пожар на Дмитровском заводе произошел в марте 2020 г., тогда было уничтожено более 80% построек промзоны на площади 60 000 кв. м. Суд признал двух сотрудников «Первого решения» — водителя погрузчика и механика — виновными в возгорании, которое произошло из-за нарушения техники безопасности в ходе сварочных работ. «Первое решение» ранее отрицало, что пожар произошел по вине компании, и подало встречный иск на сумму 490 млн руб., который был отклонен.
В сентябре «Эн+ Рециклинг», на которую оформлены энергоснабжающие активы ДОЗАКЛа, и «Ингосстрах» взыскали с «Первого решения» 1,37 млрд руб. и 1,49 млрд руб. соответственно.
Natura Siberica была основана в 2008 г. бизнесменом Андреем Трубниковым. Компания выпускает косметическую продукцию под одноименной маркой, а также брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и Planeta Organica и другими. В январе 2021 г. Трубников скончался, после чего в компании начался наследственный и корпоративный конфликт. Сейчас на доли в ней претендуют двое детей от первого брака, ребенок от второго брака и третья жена предпринимателя Анастасия.
Компания «Эн+ Рециклинг» принадлежит кипрской En+ Package Ltd, которая, в свою очередь, до 11 марта 2016 г. принадлежала En+ Group Олега Дерипаски и аффилированной с ней Dasten Ltd. Затем ее собственником стал офшор на Британских Виргинских островах Totti International Inc.