«Ингосстрах» хочет взыскать с Natura Siberica еще 78 млн рублей

Компания «Эн+ Рециклинг» принадлежит кипрской En+ Package Ltd, которая, в свою очередь, до 11 марта 2016 г. принадлежала En+ Group Олега Дерипаски и аффилированной с ней Dasten Ltd. Затем ее собственником стал офшор на Британских Виргинских островах Totti International Inc.