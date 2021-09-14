С Natura Siberica взыскали почти 3 млрд рублей из-за пожара

С Natura Siberica взыскали почти 3 млрд рублей из-за пожараИзначально истцы – «Эн+ Рециклинг» и «Ингосстрах» – требовали 4,1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области 14 сентября частично удовлетворил иск компаний «Эн+ Рециклинг» и «Ингосстрах» к ООО «Первое решение» – основному юридическому лицу Natura Siberica. Эта фирма должна будет заплатить почти 3 млрд руб., утверждают два источника «Ведомостей», близких к разным сторонам судебного спора.
Изначально истцы требовали со структуры Natura Siberica суммарно 4,1 млрд руб. Во столько они оценили ущерб от пожара, который произошел в марте прошлого года на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ, его энергоснабжающие активы оформлены на «Эн+ Рециклинг»). Помещения под склад на этом предприятии арендовала Natura Siberica. Как сообщал The Bell, ДОЗАКЛ требовал с ответчика выплатить ему 2,67 млрд руб., «Ингосстрах» – 1,49 млрд руб. В итоге суд удовлетворил требования последнего в полном объеме, а вот предприятию присудил лишь 1,37 млрд руб. На данный момент мотивировочное решение суда не опубликовано.
Natura Siberica была основана в 2008 г. Андреем Трубниковым. Компания выпускает косметическую продукцию под одноименной маркой, а также брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Organic Shop и Planeta Organica и другими. 7 января 2021 г. Трубников скончался, после чего в компании начался наследственный и корпоративный конфликт. Сейчас на доли в компании претендуют двое детей от первого брака, ребенок от второго брака и третья жена бизнесмена Анастасия.
Компания «Эн+ Рециклинг» принадлежит кипрской En+ Package Ltd, которая, в свою очередь, до 11 марта 2016 г. принадлежала En+ Group Олега Дерипаски и аффилированной с ней Dasten Ltd. Затем ее собственником стал офшор на Британских Виргинских островах Totti International Inc.
Пожар на заводе в Дмитрове уничтожил более 80% построек промзоны на площади 60 000 кв. м, сообщало главное управление МЧС по Московской области. Иск к «Первому решению» «Эн+ Рециклинг» подал 7 мая 2020 г., изначально сумма требований составляла 4,5 млрд руб. Представитель «Первого решения» заявлял тогда The Bell, что пожар произошел не по вине компании и не в ее производственной зоне, а в другом помещении, находившемся у нее в аренде. Сумму иска он называл «нереалистичной».
Представитель нынешнего руководства Natura Siberica отказался комментировать решение суда до появления мотивировочной части. «Ознакомившись с полным текстом решения, сможем его оценить и подать апелляционную жалобу», – заявил он. Сама Ирина Трубникова хотела решить спор мировым соглашением, рассказал «Ведомостям» ее представитель, не уточнив детали. Но, по его словам, из-за того, что ее устранили от управления компанией, ей не удалось договориться об этом с истцами.
Natura Siberica может попытаться оспорить решение суда в апелляционной инстанции, из-за чего спор затянется еще на несколько месяцев, полагает партнер юридической компании Eversheds Sutherland Оксана Петерс. По ее словам, для этого ее юристам придется доказать, что расчет суммы ущерба был произведен неправильно. В противном случае такая сумма может оказаться неподъемной для компании, в которой в настоящее время активно идет наследственный и корпоративный конфликт, наверняка отражающийся на продажах Natura Siberica, считает Петерс. Она полагает, что банкротство ответчика будет невыгодно всем сторонам судебного спора, так как, скорее всего, вернуть долги в таком случае истцам все равно не удастся. После попыток уменьшить размер долга владельцы и топ-менеджеры Natura Siberica могут попытаться решить ситуацию за счет передачи компании в управление «Эн+ Рециклинг», отметила Петерс.
В результате сложившейся ситуации спор между наследниками Трубникова о размере долей в компании, на которые они претендуют, получает новый поворот, говорит партнер юридической фирмы Eversheds Sutherland Екатерина Тиллинг. По ее словам, возникший долг, безусловно, негативно отразится на финансовом состоянии компании, в результате чего стоимость долей может снизиться.