С Natura Siberica взыскали почти 3 млрд рублей из-за пожара

Natura Siberica может попытаться оспорить решение суда в апелляционной инстанции, из-за чего спор затянется еще на несколько месяцев, полагает партнер юридической компании Eversheds Sutherland Оксана Петерс. По ее словам, для этого ее юристам придется доказать, что расчет суммы ущерба был произведен неправильно. В противном случае такая сумма может оказаться неподъемной для компании, в которой в настоящее время активно идет наследственный и корпоративный конфликт, наверняка отражающийся на продажах Natura Siberica, считает Петерс. Она полагает, что банкротство ответчика будет невыгодно всем сторонам судебного спора, так как, скорее всего, вернуть долги в таком случае истцам все равно не удастся. После попыток уменьшить размер долга владельцы и топ-менеджеры Natura Siberica могут попытаться решить ситуацию за счет передачи компании в управление «Эн+ Рециклинг», отметила Петерс.