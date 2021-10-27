Moody’s ожидает снижения долговой нагрузки «Роснефти» в 2021-2022 годах
Moody’s ожидает снижения показателя долговой нагрузки «Роснефти» (отношение скорректированного долга к EBITDA) почти на 37% в 2022 г. Это следует из обзора международного рейтингового агентства по итогам сохранения кредитного рейтинга нефтяной компании на инвестиционном уровне Baa3 (соответствует суверенному рейтингу РФ) со стабильным прогнозом. Из материалов агентства следует, что по итогам июня 2021 г. долговая нагрузка «Роснефти» по мультипликатору «остаточный денежный поток/чистый долг» была ниже, чем у ExxonMobil, — 17,3% и 10,8% соответственно.
В Moody’s отметили, что имеющихся средств на счетах кредитных линий и ожидаемого операционного денежного потока до конца 2022 г. в размере более 2,7 трлн руб. достаточно для покрытия предстоящих погашений долга, капитальных вложений и дивидендных выплат.
Эксперты агентства подчеркнули, что конкурентоспособность «Роснефти» при различных сценариях цен на нефть также обеспечивает низкий уровень производственных затрат.
Аналитики Moody’s также отмечают действия «Роснефти» по снижению углеродного следа, в том числе за счет реализации мероприятий программы энергосбережения, инвестиций в газовый бизнес и лесовосстановительных мероприятий. В частности, «Роснефть» стала первой компанией в России, представившей долгосрочный план по углеродному менеджменту до 2035 г. Он предусматривает предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн т СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25% и нулевого рутинного сжигания попутного газа.
В Moody’s отметили, что «Роснефть» увеличивает долю газа в производстве: в конце 2020 г. доля газа в производстве углеводородов выросла до 20%, в 2022 г. ожидается рост показателя до 25%. Компания также вносит вклад в поглощение выбросов парниковых газов лесами, ежегодно высаживая деревья в регионах своей деятельности, подчеркнули в Moody’s.
В настоящее время «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня, значения которых соответствуют кредитным рейтингам России, от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки»: Moody’s (Baa3, стабильный), S&P (BBB-, стабильный) и Fitch (BBB, стабильный – через ПАО АНК «Башнефть»).
26 октября 2021 г. капитализация «Роснефти» на Лондонской фондовой бирже впервые с 2011 г. превысила $100 млрд. При этом на Московской бирже акции нефтяной компании достигли нового исторического максимума и выросли до 665,7 руб., капитализация впервые в истории превысила 7 трлн руб. По оценке эксперта Торгово-промышленной палаты Дмитрия Полохина, в среднесрочной перспективе акции могут еще подорожать на 20-40% на фоне снижения долговой нагрузки, роста доходов и реализации нефтяного проекта «Восток ойл».