Moody’s ожидает снижения долговой нагрузки «Роснефти» в 2021-2022 годах

Moody’s ожидает снижения показателя долговой нагрузки «Роснефти» (отношение скорректированного долга к EBITDA) почти на 37% в 2022 г. Это следует из обзора международного рейтингового агентства по итогам сохранения кредитного рейтинга нефтяной компании на инвестиционном уровне Baa3 (соответствует суверенному рейтингу РФ) со стабильным прогнозом. Из материалов агентства следует, что по итогам июня 2021 г. долговая нагрузка «Роснефти» по мультипликатору «остаточный денежный поток/чистый долг» была ниже, чем у ExxonMobil, — 17,3% и 10,8% соответственно.