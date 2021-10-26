Капитализация «Роснефти» превысила $100 млрд

В первом полугодии 2021 г. «Роснефть» получила рекордную чистую прибыль: 382 млрд руб. против убытка в размере 113 млрд руб. годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла на 39,6% до 3,9 трлн руб. на фоне роста цен на нефть и объемов добычи в рамках пересмотренного соглашения ОПЕК+. Показатель EBITDA в январе – июне составил 1,02 трлн руб., увеличившись по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза. По прогнозу Bloomberg, EBITDA «Роснефти» по итогам 2021 г. может вырасти на 80% с 1,2 трлн руб. в 2020 г.