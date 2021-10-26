Капитализация «Роснефти» превысила $100 млрд
Капитализация «Роснефти» в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже превысила $100 млрд, свидетельствуют данные торговой площадки.
Акции «Роснефти» к 14.07 по московскому времени дорожали на 1,93% — до $9,49 — к закрытию предыдущего дня. Таким образом, капитализация «Роснефти» составила $100,6 млрд. По этому показателю российская компания обошла британскую BP, стоимость которой на бирже, по данным Refinitiv, составляет $99,07 млрд.
Стоимость акций компании на Московской бирже по состоянию на 14.13 мск дорожала на 1,11% и составляла 662,3 руб. Котировки выросли до 665,7 руб. и обновили исторический максимум.
26 октября пресс-служба «Роснефти» сообщила, что геологи проекта «Восток ойл» получили на скважине на Лодочном месторождении приток нефти, существенно превышающий средний показатель. Полученные данные позволят в последующем увеличить доказанные запасы месторождения, отметили в компании.
Американский инвестиционный банк J.P. Morgan в сентябре 2021 г. повысил целевую цену акций «Роснефти» почти на 14% до $10 за глобальную депозитарную расписку. По мнению аналитиков банка, большая часть потенциала обусловлена проектом «Восток ойл», реализация которого еще не до конца отражена в оценке компании рынком. Продажа долей в проекте новым партнерам (например, из Индии или Китая) будет способствовать росту капитализации «Роснефти», считают в J.P. Morgan. В июле американский инвестбанк Morgan Stanley повысил прогноз по цене акций «Роснефти» на 14% — с $9,2 до $10,5 за бумагу.
В первом полугодии 2021 г. «Роснефть» получила рекордную чистую прибыль: 382 млрд руб. против убытка в размере 113 млрд руб. годом ранее. Выручка в отчетном периоде выросла на 39,6% до 3,9 трлн руб. на фоне роста цен на нефть и объемов добычи в рамках пересмотренного соглашения ОПЕК+. Показатель EBITDA в январе – июне составил 1,02 трлн руб., увеличившись по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года в 2,1 раза. По прогнозу Bloomberg, EBITDA «Роснефти» по итогам 2021 г. может вырасти на 80% с 1,2 трлн руб. в 2020 г.
В августе совет директоров компании рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 18,03 руб. на акцию, или суммарно 191 млрд руб. Этот уровень промежуточных дивидендов является рекордным для «Роснефти». Высокая дивидендная доходность также способствует росту котировок «Роснефти», считают в J.P. Morgan. Аналитики банка ожидают ее на уровне 9-12% по итогам 2021 и 2022 гг.