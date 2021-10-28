В МИД РФ заявили о возможном продлении сроков сертификации «Северного потока — 2»

«Перипетии процедурные достаточно сложные и правила, требуется определенное время, и время это может быть продлено. Оно связано не с экологией, процедура, как я понимаю, охватывает совокупность технических, организационных, технологических процессов. Экология в чистом виде, будет ли угроза Северному морю, акваториям — вопрос давно пройденный, иначе бы он [«Северный поток — 2»] не прокладывался», — сказал замглавы МИДа в кулуарах Евразийского экономического форума.