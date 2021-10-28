В МИД РФ заявили о возможном продлении сроков сертификации «Северного потока — 2»
Сроки сертификации газопровода «Северный поток — 2» могут быть продлены, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, слова которого передает ТАСС.
«Перипетии процедурные достаточно сложные и правила, требуется определенное время, и время это может быть продлено. Оно связано не с экологией, процедура, как я понимаю, охватывает совокупность технических, организационных, технологических процессов. Экология в чистом виде, будет ли угроза Северному морю, акваториям — вопрос давно пройденный, иначе бы он [«Северный поток — 2»] не прокладывался», — сказал замглавы МИДа в кулуарах Евразийского экономического форума.
«Северный поток — 2» является чисто экономическим проектом, напомнил Панкин. По его словам, препятствовать ему невыгодно ни для кого.
«Это борьба с российским газом или борьба с маршрутом? Если борьба с российским газом, то по этой логике газ вообще не должен попадать на рынок. А если это борьба с маршрутом, то почему более дешевая дорога не должна использоваться?» — добавил Панкин.
Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Эти страны наряду с США активно выступали против строительства газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.
Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании.
Этот процесс будет проходить в два этапа. Сейчас проект решения рассматривает германский регулятор (Федеральное сетевое агентство), у него есть еще три месяца, чтобы отправить его в Еврокомиссию.