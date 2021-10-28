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В МИД РФ заявили о возможном продлении сроков сертификации «Северного потока — 2»

Ведомости

Сроки сертификации газопровода «Северный поток — 2» могут быть продлены, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин, слова которого передает ТАСС.

«Перипетии процедурные достаточно сложные и правила, требуется определенное время, и время это может быть продлено. Оно связано не с экологией, процедура, как я понимаю, охватывает совокупность технических, организационных, технологических процессов. Экология в чистом виде, будет ли угроза Северному морю, акваториям — вопрос давно пройденный, иначе бы он [«Северный поток — 2»] не прокладывался», — сказал замглавы МИДа в кулуарах Евразийского экономического форума.

«Северный поток — 2» является чисто экономическим проектом, напомнил Панкин. По его словам, препятствовать ему невыгодно ни для кого.

«Это борьба с российским газом или борьба с маршрутом? Если борьба с российским газом, то по этой логике газ вообще не должен попадать на рынок. А если это борьба с маршрутом, то почему более дешевая дорога не должна использоваться?» — добавил Панкин.

Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Эти страны наряду с США активно выступали против строительства газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.

Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании.

Этот процесс будет проходить в два этапа. Сейчас проект решения рассматривает германский регулятор (Федеральное сетевое агентство), у него есть еще три месяца, чтобы отправить его в Еврокомиссию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных