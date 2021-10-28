Цена на газ в Европе снизилась после поручения Путина «Газпрому»
Цена ноябрьского фьючерса на TFF на бирже ICE Futures снизилась до $1015 за 1000 куб. м после заявления председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о планах компании закачать газ в подземные хранилища ЕС после пополнения российских, сообщил «Интерфакс». Перед заявлением Миллера цена на газ составляла $1048 за 1000 куб. м, а днем ранее торги закрылись на отметке $1062 за 1000 куб. м.
27 октября президент России Владимир Путин поручил Миллеру увеличить объемы газа в ПХГ в Европе после того, как будут наполнены российские хранилища. По его словам, наращивание объемов газа в европейских хранилищах позволит «Газпрому» «надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства, снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».
В сентябре депутаты Европейского парламента призвали провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые могли привести к росту цен на газ в Европе. Цены росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.
15 сентября «Газпром» сообщил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах находятся на минимальном уровне за многие годы. По состоянию на 13 сентября отставание по наполненности по сравнению с прошлым годом составляло 22,8 млрд куб. м газа.