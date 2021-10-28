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Цена на газ в Европе снизилась после поручения Путина «Газпрому»

Ведомости

Цена ноябрьского фьючерса на TFF на бирже ICE Futures снизилась до $1015 за 1000 куб. м после заявления председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера о планах компании закачать газ в подземные хранилища ЕС после пополнения российских, сообщил «Интерфакс». Перед заявлением Миллера цена на газ составляла $1048 за 1000 куб. м, а днем ранее торги закрылись на отметке $1062 за 1000 куб. м. 

27 октября президент России Владимир Путин поручил Миллеру увеличить объемы газа в ПХГ в Европе после того, как будут наполнены российские хранилища. По его словам, наращивание объемов газа в европейских хранилищах позволит «Газпрому» «надежно, стабильно, ритмично выполнять контрактные обязательства, снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».

В сентябре депутаты Европейского парламента призвали провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые могли привести к росту цен на газ в Европе. Цены росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.

15 сентября «Газпром» сообщил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах находятся на минимальном уровне за многие годы. По состоянию на 13 сентября отставание по наполненности по сравнению с прошлым годом составляло 22,8 млрд куб. м газа.

Ранее по теме: Европейцы спорят о путях выхода из энергокризиса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных