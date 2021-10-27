Европейцы спорят о путях выхода из энергокризиса

Европа вступила в отопительный сезон 2021/22 г. с рекордным дефицитом в подземных хранилищах газа (ПХГ) и беспрецедентным ростом газовых цен. По данным Gas Infrastructure Europe, на 24 октября ПХГ были заполнены на 77,16% (82,5 млрд куб. м) против 94,5% на ту же дату прошлого года. 26 октября ноябрьский фьючерс на газ торговался на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах по $1072 за 1000 куб. м газа. При этом в начале октября спотовые цены превышали $1900. Рост цен на газ также привел к удорожанию угля и мазута. Это взвинтило цены на электроэнергию на европейской энергобирже Nordpool (для отдельных стран цена электроэнергии росла почти в 10 раз к тому же периоду 2020 г.). Стоимость электричества росла также из-за безветренной погоды в Северной Европе летом 2021 г., что резко снизило выработку ветряных электростанций (ВЭС).