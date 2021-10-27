Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Европейцы спорят о путях выхода из энергокризиса

Страны ЕС разделились на противников и сторонников регулирования энергорынка
Матвей Катков Александр Волобуев Илья Лакстигал Глеб Мишутин
Единственное, о чем удалось договориться министрам стран ЕС на встрече во вторник, – необходимость оказать поддержку на уровне отдельных государств наименее защищенным слоям населения на фоне роста цен на газ и электричество / European Union

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) 26 октября провели в Люксембурге внеочередное заседание Совета ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике. На нем обсуждались пути выхода из европейского энергокризиса на фоне аномального роста цен на энергоносители летом – осенью 2021 г., прежде всего на газ.

Европа вступила в отопительный сезон 2021/22 г. с рекордным дефицитом в подземных хранилищах газа (ПХГ) и беспрецедентным ростом газовых цен. По данным Gas Infrastructure Europe, на 24 октября ПХГ были заполнены на 77,16% (82,5 млрд куб. м) против 94,5% на ту же дату прошлого года. 26 октября ноябрьский фьючерс на газ торговался на наиболее ликвидном хабе TTF в Нидерландах по $1072 за 1000 куб. м газа. При этом в начале октября спотовые цены превышали $1900. Рост цен на газ также привел к удорожанию угля и мазута. Это взвинтило цены на электроэнергию на европейской энергобирже Nordpool (для отдельных стран цена электроэнергии росла почти в 10 раз к тому же периоду 2020 г.). Стоимость электричества росла также из-за безветренной погоды в Северной Европе летом 2021 г., что резко снизило выработку ветряных электростанций (ВЭС).

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных