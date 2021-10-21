Глава ЕК сформулировала пять принципов для преодоления энергокризиса

Глава ЕК подчеркнула, что стоимость энергоносителей увеличивается сегодня во всем мире, но в Европе это связано прежде всего с рекордным ростом спотовых цен на газ. В начале октября цена ноябрьского фьючерса на газ на наиболее ликвидном голландском хабе TTF впервые в истории превысила $1900 за 1000 куб. м, увеличившись всего в течение нескольких часов с $1500 до $1922 (позднее скорректировалась до $1200 за 1000 куб. м).