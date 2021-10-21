Глава ЕК сформулировала пять принципов для преодоления энергокризиса

Глава ЕК сформулировала пять принципов для преодоления энергокризисаНо не все они соответствуют идеологии свободного газового рынка, считают эксперты
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сформулировала базовые принципы для преодоления энергокризиса. Она объявила о них, как стало модно у американских и европейских политиков, в своем Twitter. Эти предложения, вероятно, будут рассмотрены на саммите лидеров Евросоюза (ЕС) 21–22 октября.
Глава ЕК подчеркнула, что стоимость энергоносителей увеличивается сегодня во всем мире, но в Европе это связано прежде всего с рекордным ростом спотовых цен на газ. В начале октября цена ноябрьского фьючерса на газ на наиболее ликвидном голландском хабе TTF впервые в истории превысила $1900 за 1000 куб. м, увеличившись всего в течение нескольких часов с $1500 до $1922 (позднее скорректировалась до $1200 за 1000 куб. м).
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам