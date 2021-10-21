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Глава ЕК сформулировала пять принципов для преодоления энергокризиса

Но не все они соответствуют идеологии свободного газового рынка, считают эксперты
Матвей Катков
Rebecca Naden / Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сформулировала базовые принципы для преодоления энергокризиса. Она объявила о них, как стало модно у американских и европейских политиков, в своем Twitter. Эти предложения, вероятно, будут рассмотрены на саммите лидеров Евросоюза (ЕС) 21–22 октября.

Глава ЕК подчеркнула, что стоимость энергоносителей увеличивается сегодня во всем мире, но в Европе это связано прежде всего с рекордным ростом спотовых цен на газ. В начале октября цена ноябрьского фьючерса на газ на наиболее ликвидном голландском хабе TTF впервые в истории превысила $1900 за 1000 куб. м, увеличившись всего в течение нескольких часов с $1500 до $1922 (позднее скорректировалась до $1200 за 1000 куб. м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных