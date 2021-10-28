ЕС экспортировал 1,2 млрд доз вакцин от коронавируса в 150 стран мира

В августе Урсула фон дер Ляйен сообщала, что в странах Евросоюза полностью вакцинировали 60% всего взрослого населения. Вакцинация в ЕС идет с декабря 2020 г. В сообществе регулятором ЕМА зарегистрированы и допущены ЕК до рынка четыре вакцины: от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V» в ЕС не одобрена. Как сообщала фон дер Ляйен, производитель «Спутника V» не предоставил в EMA достаточно данных о безопасности препарата для его одобрения в ЕС.