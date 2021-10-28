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ЕС экспортировал 1,2 млрд доз вакцин от коронавируса в 150 стран мира

Ведомости

Евросоюз экспортировал 1,2 млрд доз вакцин от COVID-19 в 150 стран мира с начала года, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в преддверии саммита G20, который состоится 30-31 октября в Риме.

«Евросоюз экспортировал за первые 10 месяцев 2021 г. 1,2 млрд доз вакцин в 150 стран мира», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.

В августе Урсула фон дер Ляйен сообщала, что в странах Евросоюза полностью вакцинировали 60% всего взрослого населения. Вакцинация в ЕС идет с декабря 2020 г. В сообществе регулятором ЕМА зарегистрированы и допущены ЕК до рынка четыре вакцины: от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V» в ЕС не одобрена. Как сообщала фон дер Ляйен, производитель «Спутника V» не предоставил в EMA достаточно данных о безопасности препарата для его одобрения в ЕС.

Ранее по теме: Глава Еврокомиссии заявила о полной вакцинации 60% населения Евросоюза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных