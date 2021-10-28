ЕС экспортировал 1,2 млрд доз вакцин от коронавируса в 150 стран мира
Евросоюз экспортировал 1,2 млрд доз вакцин от COVID-19 в 150 стран мира с начала года, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в преддверии саммита G20, который состоится 30-31 октября в Риме.
«Евросоюз экспортировал за первые 10 месяцев 2021 г. 1,2 млрд доз вакцин в 150 стран мира», — цитирует ТАСС фон дер Ляйен.
В августе Урсула фон дер Ляйен сообщала, что в странах Евросоюза полностью вакцинировали 60% всего взрослого населения. Вакцинация в ЕС идет с декабря 2020 г. В сообществе регулятором ЕМА зарегистрированы и допущены ЕК до рынка четыре вакцины: от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Российская вакцина «Спутник V» в ЕС не одобрена. Как сообщала фон дер Ляйен, производитель «Спутника V» не предоставил в EMA достаточно данных о безопасности препарата для его одобрения в ЕС.