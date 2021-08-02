Глава Еврокомиссии заявила о полной вакцинации 60% населения Евросоюза
В странах Евросоюза полностью вакцинировали 60% всего взрослого населения, сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«60% всех взрослых в ЕС в настоящее время полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его вариантов», — написала Фон дер Ляйен в своем Twitter. В конце июля глава Еврокомиссии заявила, что в сообществе хотя бы одной дозой привито 70% взрослого населения, таким образом, выполнена «программа минимум» по вакцинации.
Вакцинация в ЕС идет с декабря 2020 г. В сообществе регулятором ЕМА зарегистрированы и допущены ЕК до рынка четыре вакцины: от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. 1 июля во всех 27 странах Евросоюза официально начала работать система выдачи COVID-сертификатов. Она призвана облегчить свободное передвижение внутри границ ЕС.
Документ выдается полностью вакцинированным только одобренными в ЕС препаратами, хотя за национальными регуляторами остается свобода регистрировать вакцины по своему усмотрению и допускать приезд привитых другими препаратами в пределы своей территории. Также COVID-сертификат могут получить лица с отрицательным тестом на коронавирус или переболевшие им.