Глава Еврокомиссии заявила о полной вакцинации 60% населения Евросоюза

«60% всех взрослых в ЕС в настоящее время полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его вариантов», — написала Фон дер Ляйен в своем Twitter. В конце июля глава Еврокомиссии заявила, что в сообществе хотя бы одной дозой привито 70% взрослого населения, таким образом, выполнена «программа минимум» по вакцинации.