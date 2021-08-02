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Глава Еврокомиссии заявила о полной вакцинации 60% населения Евросоюза

Ведомости

В странах Евросоюза полностью вакцинировали 60% всего взрослого населения, сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. 

«60% всех взрослых в ЕС в настоящее время полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его вариантов», — написала Фон дер Ляйен в своем Twitter. В конце июля глава Еврокомиссии заявила, что в сообществе хотя бы одной дозой привито 70% взрослого населения, таким образом, выполнена «программа минимум» по вакцинации.

Вакцинация в ЕС идет с декабря 2020 г. В сообществе регулятором ЕМА зарегистрированы и допущены ЕК до рынка четыре вакцины: от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. 1 июля во всех 27 странах Евросоюза официально начала работать система выдачи COVID-сертификатов. Она призвана облегчить свободное передвижение внутри границ ЕС.

Документ выдается полностью вакцинированным только одобренными в ЕС препаратами, хотя за национальными регуляторами остается свобода регистрировать вакцины по своему усмотрению и допускать приезд привитых другими препаратами в пределы своей территории. Также COVID-сертификат могут получить лица с отрицательным тестом на коронавирус или переболевшие им.

Ранее по теме: Венгрия разрешила вакцинированным россиянам въезд в страну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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