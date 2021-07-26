Венгрия разрешила вакцинированным россиянам въезд в страну

Российская вакцина «Спутник V» не одобрена европейским фармрегулятором, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии, кроме того, ранее входящие в ЕС Болгария, Кипр и Хорватия открыли въезд для привитых российским препаратом. В заявлении о внедрении общеевропейских сертификатов отмечалось, что отдельные страны союза вправе признавать у себя и другие вакцины.