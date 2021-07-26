Венгрия разрешила вакцинированным россиянам въезд в страну
Венгрия с 27 июля разрешит свободный въезд в туристических целях российским гражданам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«Мы, в свою очередь, решили разрешить вакцинированным российским гражданам приезжать в Венгрию с завтрашнего дня в туристических целях. Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору», — цитирует ТАСС министра.
Он отметил, что венграм въезд в Россию разрешен как с деловой, так и туристической целью. Российскую визу они могут получить после предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Россия 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией. Там более 50% населения прошло вакцинацию от коронавируса.
Российская вакцина «Спутник V» не одобрена европейским фармрегулятором, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии, кроме того, ранее входящие в ЕС Болгария, Кипр и Хорватия открыли въезд для привитых российским препаратом. В заявлении о внедрении общеевропейских сертификатов отмечалось, что отдельные страны союза вправе признавать у себя и другие вакцины.