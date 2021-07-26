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Венгрия разрешила вакцинированным россиянам въезд в страну

Ведомости

Венгрия с 27 июля разрешит свободный въезд в туристических целях российским гражданам, которые прошли вакцинацию от коронавируса, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

«Мы, в свою очередь, решили разрешить вакцинированным российским гражданам приезжать в Венгрию с завтрашнего дня в туристических целях. Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору», — цитирует ТАСС министра.

Он отметил, что венграм въезд в Россию разрешен как с деловой, так и туристической целью. Российскую визу они могут получить после предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Россия 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией. Там более 50% населения прошло вакцинацию от коронавируса.

Российская вакцина «Спутник V» не одобрена европейским фармрегулятором, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии, кроме того, ранее входящие в ЕС Болгария, Кипр и Хорватия открыли въезд для привитых российским препаратом. В заявлении о внедрении общеевропейских сертификатов отмечалось, что отдельные страны союза вправе признавать у себя и другие вакцины.

Ранее по теме: В Турции исключили введение ограничений для российских туристов на въезд в страну

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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