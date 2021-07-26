В Турции исключили введение ограничений для российских туристов на въезд в страну

По данным Университета Джонса Хопкинса, Турция занимает седьмое место среди стран мира по количеству граждан с выявленным за время пандемии коронавирусом. Сейчас таковых там свыше 5,6 млн человек, из которых более 50 900 умерили. По последним данным, за сутки COVID-19 подтвердился у 14 230 жителей страны. Показатель растет с середины июля. На протяжении июня вирус ежедневно обнаруживался в среднем у 5000-6000 человек.