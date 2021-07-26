В Турции исключили введение ограничений для российских туристов на въезд в страну
Посольство Турции в Москве заявило об отсутствии у Анкары планов по введению новых ограничений или ужесточению санитарно-эпидемических мер для туристов из России, сообщает ТАСС.
«Хотелось бы отметить, что заявление господина Мехмета Джейхана является его личным мнением. Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», — заявили агентству в диппредставительстве. Там также добавили, что Турция за счет развитой системы здравоохранения и других своевременно принятых мер успешно справляется «с вызовами в период пандемии».
Ранее глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал принять более строгие меры в отношении российских туристов. В противном случае рост заболеваемости COVID-19 в стране не удастся сдержать, предупредил эксперт.
«С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой стороны, государство должно применять некоторые ограничения, а общественность должна строго соблюдать правила по ношению масок и соблюдению дистанции. Для туристов из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост дела не удастся», — написал Джейхан на своей странице в Twitter.
Это не первый раз, когда глава турецкого союза инфекционистов делает подобные заявления. 18 июля в интервью одному из местных изданий он сказал, что страну необходимо закрыть для российских туристов ввиду роста заражений штаммом «дельта» среди турков. Свою позицию эксперт аргументировал увеличением заболеваемости COVID-19 в Москве и прочих городах вследствие распространения обозначенного варианта вируса.
После этого министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой заявил, что на данный момент подобный вопрос турецкими властями не рассматривается. Однако он допустил, что страну действительно могут закрыть для иностранных туристов при резком увеличении числа заражений штаммом коронавируса «дельта».
По данным Университета Джонса Хопкинса, Турция занимает седьмое место среди стран мира по количеству граждан с выявленным за время пандемии коронавирусом. Сейчас таковых там свыше 5,6 млн человек, из которых более 50 900 умерили. По последним данным, за сутки COVID-19 подтвердился у 14 230 жителей страны. Показатель растет с середины июля. На протяжении июня вирус ежедневно обнаруживался в среднем у 5000-6000 человек.