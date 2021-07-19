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Власти Турции допустили закрытие страны из-за коронавируса

Ведомости

Власти Турции могут могут закрыть страну для иностранных туристов при резком увеличении числа заражений штаммом коронавируса «дельта», но пока подобный вопрос не рассматривается, заявил в эфире телеканала CNN Turk министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.

«Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом «дельта». Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы ведомства, сейчас приоритетом является ускорение темпов вакцинации населения от COVID-19. Если это получится, то Турция сможет «полностью вернуться к нормальной жизни», пояснил он.

Сейчас «все идет хорошо», добавил Эрсой. Так, в этом году Турция рассчитывает привлечь $20 млрд за счет потока туристов в 25 млн человек. При этом сам министр нацелен на показатели в $23 млрд при 30 млн посетителей. 

Ранее президент Турецкой ассоциации инфекционистов Мехмет Джейхан в интервью изданию Gazete Oksijen заявил о необходимости закрыть страну для туристов из России ввиду роста заражений штаммом «дельта». Свою позицию он аргументировал увеличением заболеваемости COVID-19 в Москве и прочих городах. 

Россия и Турция возобновили авиасообщение 22 июня после его приостановки 15 апреля из-за распространения коронавируса. С 12 июля рейсы в республику выполняются из 45 российских аэропортов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Турция занимает шестое место в мире по числу граждан с выявленным за время пандемии коронавирусом — таковых там более 5,5 млн. Из них более 50 500 умерли. За последние сутки COVID-19 подтвердился у максимального с мая числа жителей страны — 7680. Скончались 66 граждан.

Ранее по теме: Россия расширила перечень аэропортов для полетов в Турцию

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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