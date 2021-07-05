Россия расширила перечень аэропортов для полетов в Турцию
Авиакомпании Турции и России с 12 июля смогут выполнять рейсы в республику из 45 российских аэропортов, сообщает Росавиация.
«С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска», — говорится в сообщении ведомства.
Количество аэропортов, из которых авиакомпаниям разрешено летать в Турцию, было увеличено в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, оперштаб расширил и перечень доступных для выполнения авиарейсов городов на территории Турции.
«С 12 июля 2021 года будут возможны полеты в Измир. Ранее уже было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум», — отметили в Росавиации.
Авиасообщение с Турцией было временно приостановлено 15 апреля из распространения коронавируса и возобновлено 22 июня.