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Россия расширила перечень аэропортов для полетов в Турцию

Ведомости

Авиакомпании Турции и России с 12 июля смогут выполнять рейсы в республику из 45 российских аэропортов, сообщает Росавиация.

«С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска», — говорится в сообщении ведомства.

Количество аэропортов, из которых авиакомпаниям разрешено летать в Турцию, было увеличено в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, оперштаб расширил и перечень доступных для выполнения авиарейсов городов на территории Турции.

«С 12 июля 2021 года будут возможны полеты в Измир. Ранее уже было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум», — отметили в Росавиации.

Авиасообщение с Турцией было временно приостановлено 15 апреля из распространения коронавируса и возобновлено 22 июня.

Ранее по теме: В Анталию с 22 июня отправились почти 120 тыс. российских туристов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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