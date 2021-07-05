Россия расширила перечень аэропортов для полетов в Турцию

Количество аэропортов, из которых авиакомпаниям разрешено летать в Турцию, было увеличено в соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Помимо этого, оперштаб расширил и перечень доступных для выполнения авиарейсов городов на территории Турции.