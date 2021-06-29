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В Анталию с 22 июня отправились почти 120 тыс. российских туристов

Ведомости

В турецкую Анталью с 22 июня прибыли порядка 120 тыс. туристов из России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза.

«Прибытие российских гостей в Анталью после отмены запрета на полеты продолжается. C 22 по 29 июня, то есть за 8 дней с момента отмены запрета на авиасообщение, к нам прибыли 119 490 российских гостей», — сказал он.

По словам Явуза, в Турции следят за информацией о заболеваемости коронавирусом в России, статистические данные о распространении инфекции в стране он назвал «тревожными».

«Турция с начала июня изменила условия въезда. Российские гости, желающие въехать в нашу страну, должны либо пройти вакцинацию, либо представить справку о перенесенном заболевании COVID-19, либо пройти ПЦР-тестирование перед поездкой. Кроме того, они должны соблюдать правила безопасного туризма, применяемые в Турции», — отметил Явуз.

22 июня Россия отменила ограничения на полеты между странами, которые действовали с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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