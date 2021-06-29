В Анталию с 22 июня отправились почти 120 тыс. российских туристов
В турецкую Анталью с 22 июня прибыли порядка 120 тыс. туристов из России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджепа Явуза.
«Прибытие российских гостей в Анталью после отмены запрета на полеты продолжается. C 22 по 29 июня, то есть за 8 дней с момента отмены запрета на авиасообщение, к нам прибыли 119 490 российских гостей», — сказал он.
По словам Явуза, в Турции следят за информацией о заболеваемости коронавирусом в России, статистические данные о распространении инфекции в стране он назвал «тревожными».
«Турция с начала июня изменила условия въезда. Российские гости, желающие въехать в нашу страну, должны либо пройти вакцинацию, либо представить справку о перенесенном заболевании COVID-19, либо пройти ПЦР-тестирование перед поездкой. Кроме того, они должны соблюдать правила безопасного туризма, применяемые в Турции», — отметил Явуз.
22 июня Россия отменила ограничения на полеты между странами, которые действовали с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Турции.