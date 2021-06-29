Эксперты оценили потери Краснодарского края от ограничений для туристов

Эксперты отметили, что путевки на август купили в среднем 2,5 млн человек, не считая тех, кто останавливается в частном секторе. Общая стоимость проданных путевок составляет минимум 50 млрд руб. По мнению туроператоров, от 50 до 80% туристов могут отказаться от купленных на август путевок. «Исходя из этих оценок финансовые потери бизнеса региона в августе могут составить от 25 до 40 млрд р. Последняя оценка ближе к истине», — добавили в ассоциации.