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Эксперты оценили потери Краснодарского края от ограничений для туристов

Ведомости

Потери Краснодарского края от ограничений по коронавирусу для туристов за июль и август могут составить от 40 до 55 млрд руб., сообщила Ассоциация турагентов России (АТОР).

В ассоциации напомнили, что с 1 августа в регион смогут приехать только сделавшие прививку от коронавируса туристы. С 1 июля также будут принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом. «Эти меры уже существенно изменили картину спроса на регион, и если послаблений не произойдет, Краснодарский край потеряет значительную часть туристов и финансовых поступлений от туризма», — отметили в АТОР.

По оценкам туроператоров, в июле потери могут составить 20-25% от прогнозируемого турпотока, так как многие туристы не готовы платить за ПЦР-тесты. По данным ассоциации, не менее 3 млн туристов уже купили путевки на кубанские курорты на июль. Прямые потери региона могут составить до 15 млрд руб.

Эксперты отметили, что путевки на август купили в среднем 2,5 млн человек, не считая тех, кто останавливается в частном секторе. Общая стоимость проданных путевок составляет минимум 50 млрд руб. По мнению туроператоров, от 50 до 80% туристов могут отказаться от купленных на август путевок. «Исходя из этих оценок финансовые потери бизнеса региона в августе могут составить от 25 до 40 млрд р. Последняя оценка ближе к истине», — добавили в ассоциации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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