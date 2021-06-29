Эксперты оценили потери Краснодарского края от ограничений для туристов
Потери Краснодарского края от ограничений по коронавирусу для туристов за июль и август могут составить от 40 до 55 млрд руб., сообщила Ассоциация турагентов России (АТОР).
В ассоциации напомнили, что с 1 августа в регион смогут приехать только сделавшие прививку от коронавируса туристы. С 1 июля также будут принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом. «Эти меры уже существенно изменили картину спроса на регион, и если послаблений не произойдет, Краснодарский край потеряет значительную часть туристов и финансовых поступлений от туризма», — отметили в АТОР.
По оценкам туроператоров, в июле потери могут составить 20-25% от прогнозируемого турпотока, так как многие туристы не готовы платить за ПЦР-тесты. По данным ассоциации, не менее 3 млн туристов уже купили путевки на кубанские курорты на июль. Прямые потери региона могут составить до 15 млрд руб.
Эксперты отметили, что путевки на август купили в среднем 2,5 млн человек, не считая тех, кто останавливается в частном секторе. Общая стоимость проданных путевок составляет минимум 50 млрд руб. По мнению туроператоров, от 50 до 80% туристов могут отказаться от купленных на август путевок. «Исходя из этих оценок финансовые потери бизнеса региона в августе могут составить от 25 до 40 млрд р. Последняя оценка ближе к истине», — добавили в ассоциации.