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Гостиницы Краснодарского края могут потерять половину туристов из-за новых ограничений

Это может привести к росту спроса на размещение в частном секторе
Вера Кузьмина Екатерина Бурлакова Мария Котова
Прямо в разгар летнего сезона власти Краснодарского края вводят жесткие ограничения для туристов /Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти Краснодарского края ужесточают требования к проживанию туристов прямо в разгар летнего сезона.

Заселиться в гостиницы в этом регионе с 1 июля можно будет при наличии либо отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, либо справки о вакцинации. А с 1 августа посетить местные курорты смогут только привитые туристы. Постановление об этом подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Такие меры связаны с ухудшением эпидемической ситуации в регионе, говорится в Telegram-канале администрации края. 24 июня число заболевших коронавирусом составило 123 человека за сутки. Впервые с конца марта этот показатель превысил 120 человек, уточнила пресс-служба администрации региона. Самый эффективный способ справиться с угрозой – сформировать коллективный иммунитет, заявил Кондратьев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных