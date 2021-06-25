Гостиницы Краснодарского края могут потерять половину туристов из-за новых ограничений

Заселиться в гостиницы в этом регионе с 1 июля можно будет при наличии либо отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, либо справки о вакцинации. А с 1 августа посетить местные курорты смогут только привитые туристы. Постановление об этом подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Такие меры связаны с ухудшением эпидемической ситуации в регионе, говорится в Telegram-канале администрации края. 24 июня число заболевших коронавирусом составило 123 человека за сутки. Впервые с конца марта этот показатель превысил 120 человек, уточнила пресс-служба администрации региона. Самый эффективный способ справиться с угрозой – сформировать коллективный иммунитет, заявил Кондратьев.