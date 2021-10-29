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«Яндекс» откроет офис в Праге

Ведомости

«Яндекс» откроет офис в Праге до конца текущего года, пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что представительство будет заниматься адаптацией продуктов компании для международных рынков и поддержкой клиентов в Европе. Под офис будет отведен коворкинг в центре чешской столицы рядом с набережной реки Влтавы. В нем будет предусмотрено 20 рабочих мест, сотрудники будут работать в гибридном режиме.

У «Яндекса» уже есть зарубежные офисы в Казахстане, Белоруссии, Швейцарии, США, Китае и Израиле. В России офисы компании функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Кроме того, в следующем году компания планирует открыть новый офис разработки на 150 рабочих мест во Владивостоке, куда планируется перевести работников местного коммерческого офиса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных