«Яндекс» откроет офис в Праге

Сообщается, что представительство будет заниматься адаптацией продуктов компании для международных рынков и поддержкой клиентов в Европе. Под офис будет отведен коворкинг в центре чешской столицы рядом с набережной реки Влтавы. В нем будет предусмотрено 20 рабочих мест, сотрудники будут работать в гибридном режиме.