«Яндекс» откроет офис в Праге
Сообщается, что представительство будет заниматься адаптацией продуктов компании для международных рынков и поддержкой клиентов в Европе. Под офис будет отведен коворкинг в центре чешской столицы рядом с набережной реки Влтавы. В нем будет предусмотрено 20 рабочих мест, сотрудники будут работать в гибридном режиме.
У «Яндекса» уже есть зарубежные офисы в Казахстане, Белоруссии, Швейцарии, США, Китае и Израиле. В России офисы компании функционируют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Кроме того, в следующем году компания планирует открыть новый офис разработки на 150 рабочих мест во Владивостоке, куда планируется перевести работников местного коммерческого офиса.