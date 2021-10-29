Fitch ожидает снижения долговой нагрузки «Башнефти» более чем в 4 раза

Ранее аналитики Moody’s дали прогноз по снижению показателя долговой нагрузки «Роснефти» (отношение скорректированного долга к EBITDA) почти на 37% в 2022 г. Из материалов агентства следует, что по итогам июня 2021 г. долговая нагрузка «Роснефти» по мультипликатору «остаточный денежный поток / чистый долг» была ниже, чем у ExxonMobil, — 17,3% и 10,8% соответственно. В Moody’s отметили, что имеющихся средств на счетах кредитных линий и ожидаемого операционного денежного потока до конца 2022 г. в размере более 2,7 трлн руб. достаточно для покрытия предстоящих погашений долга, капитальных вложений и дивидендных выплат.