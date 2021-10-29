Fitch ожидает снижения долговой нагрузки «Башнефти» более чем в 4 раза
Fitch ожидает снижения долговой нагрузки «Башнефти» более чем в 4 раза к концу 2022 г. по сравнению с показателем декабря 2020 г. Согласно прогнозу рейтингового агентства, отношение чистого долга к средствам от операционной деятельности по итогам 2022 г. будет на уровне 1 против 4,7 в конце 2020 г.
Аналитики агентства ожидают, что «Башнефть» получит существенную выгоду от ослабления ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, а также от роста цен на нефть. Рассчитанный Fitch показатель EBITDA нефтяной компании вырастет примерно в 4 раза в 2021 г. до 109,3 млрд руб., а в 2024 г. — до 122 млрд руб.
В обзоре говорится, что текущий кредитный рейтинг «Башнефти» (BBB со стабильным прогнозом) учитывает взаимосвязи компании с контролирующим акционером — «Роснефтью». При этом уровень кредитного рейтинга BBB на одну ступень выше рейтингов «Роснефти» от S&P Global и Moody’s (BBB- и Baa3 соответственно). Fitch ожидает, что долговая нагрузка «Роснефти» также снизится более чем в два раза: отношение чистого долга к средствам от операционной деятельности снизится менее чем до 2,5.
Ранее аналитики Moody’s дали прогноз по снижению показателя долговой нагрузки «Роснефти» (отношение скорректированного долга к EBITDA) почти на 37% в 2022 г. Из материалов агентства следует, что по итогам июня 2021 г. долговая нагрузка «Роснефти» по мультипликатору «остаточный денежный поток / чистый долг» была ниже, чем у ExxonMobil, — 17,3% и 10,8% соответственно. В Moody’s отметили, что имеющихся средств на счетах кредитных линий и ожидаемого операционного денежного потока до конца 2022 г. в размере более 2,7 трлн руб. достаточно для покрытия предстоящих погашений долга, капитальных вложений и дивидендных выплат.
В настоящее время «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня, значения которых соответствуют кредитным рейтингам России, от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки»: Moody’s (Baa3, стабильный), S&P (BBB-, стабильный) и Fitch (BBB, стабильный – через ПАО АНК «Башнефть»).