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Основатель «Теремка» пожаловался Собянину на работу McDonald’s

Ведомости

Основатель сети кафе «Теремок» Михаил Гончаров направил обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором сообщил, что рестораны сети McDonald’s продолжают пускать посетителей в помещения, несмотря на запрет, сообщил Forbes со ссылкой на пресс-службу «Теремка». Гончаров приложил к обращению несколько видео, на которых люди в форме работников McDonald’s говорят, что могут пропустить в помещение до пяти человек по договоренности с властями Москвы и Роспотребнадзором.

«Мы тоже хотим так работать, но не можем и не имеем права, так как указ соблюдаем. Дословно о работе в ресторанах и кафе в нем говорится следующее: «обслуживание навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий», — заявил Гончаров в обращении к мэру. 

По его словам, за несколько дней до начала нерабочих дней «Теремок» получил десятки предупреждений властей, что общепит не должен пускать клиентов в помещения при работе навынос. Клиенты сети получают заказы на улице, не могут видеть меню, из-за чего бизнес несет «колоссальные потери». Гончаров возмутился тем, что McDonald’s продолжает пускать посетителей в ресторан и говорит о договоренности с властями. Бизнесмен призвал разрешить всем московским ресторанам пускать клиентов внутрь. 

В пресс-службе McDonald’s изданию сообщили, что рестораны работают только навынос, внутри заведений садиться нельзя. 

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Собянин объявил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период общепит может работать только навынос и на доставку. Также не работают культурные и развлекательные заведения, однако часть из них пускает посетителей с QR-кодами. Власти Москвы ранее заявляли, что после 7 ноября не планируется вводить посещение общепита по QR-кодам, как это было сделано летом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных