Основатель «Теремка» пожаловался Собянину на работу McDonald’s
Основатель сети кафе «Теремок» Михаил Гончаров направил обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором сообщил, что рестораны сети McDonald’s продолжают пускать посетителей в помещения, несмотря на запрет, сообщил Forbes со ссылкой на пресс-службу «Теремка». Гончаров приложил к обращению несколько видео, на которых люди в форме работников McDonald’s говорят, что могут пропустить в помещение до пяти человек по договоренности с властями Москвы и Роспотребнадзором.
«Мы тоже хотим так работать, но не можем и не имеем права, так как указ соблюдаем. Дословно о работе в ресторанах и кафе в нем говорится следующее: «обслуживание навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий», — заявил Гончаров в обращении к мэру.
По его словам, за несколько дней до начала нерабочих дней «Теремок» получил десятки предупреждений властей, что общепит не должен пускать клиентов в помещения при работе навынос. Клиенты сети получают заказы на улице, не могут видеть меню, из-за чего бизнес несет «колоссальные потери». Гончаров возмутился тем, что McDonald’s продолжает пускать посетителей в ресторан и говорит о договоренности с властями. Бизнесмен призвал разрешить всем московским ресторанам пускать клиентов внутрь.
В пресс-службе McDonald’s изданию сообщили, что рестораны работают только навынос, внутри заведений садиться нельзя.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Собянин объявил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период общепит может работать только навынос и на доставку. Также не работают культурные и развлекательные заведения, однако часть из них пускает посетителей с QR-кодами. Власти Москвы ранее заявляли, что после 7 ноября не планируется вводить посещение общепита по QR-кодам, как это было сделано летом.