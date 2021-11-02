Основатель «Теремка» пожаловался Собянину на работу McDonald’s

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплат работников. Главы регионов могут начать нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября, исходя из ситуации с коронавирусом. Собянин объявил в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период общепит может работать только навынос и на доставку. Также не работают культурные и развлекательные заведения, однако часть из них пускает посетителей с QR-кодами. Власти Москвы ранее заявляли, что после 7 ноября не планируется вводить посещение общепита по QR-кодам, как это было сделано летом.