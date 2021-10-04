Как российские предприниматели готовятся к новой волне коронавируса

Чтобы предотвратить возможные убытки в других регионах, ресторанный холдинг сейчас перестраивает бизнес-процессы под доставку. Миронов говорит, что, если ограничительные меры усилятся, рестораны начнут нанимать больше персонала на доставку, нежели в ресторанные залы. Возможно, нужно будет снова сокращать часы работы и, соответственно, зарплату персонала, работающего сдельно. Придется также вступать в переговоры с арендодателями о снижении арендной платы, хотя, говорит Миронов, вторая волна пандемии показала: если рестораны полностью не закрываются, как в первую волну пандемии, арендодатели очень неохотно идут на уступки.