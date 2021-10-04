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Как российские предприниматели готовятся к новой волне коронавируса

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Мария Подцероб
Варвара Гранкова

Ресторанный холдинг «Маяк13» работает в шести регионах, и в одном из них недавно начали вводить антикоронавирусные ограничения. Теперь посетители попадают в винный бар «Дело не в вине» (входит в холдинг) в Ижевске только по QR-коду или свежему ПЦР-тесту, рассказывает Алексей Миронов, сооснователь «Маяк13».

Чтобы предотвратить возможные убытки в других регионах, ресторанный холдинг сейчас перестраивает бизнес-процессы под доставку. Миронов говорит, что, если ограничительные меры усилятся, рестораны начнут нанимать больше персонала на доставку, нежели в ресторанные залы. Возможно, нужно будет снова сокращать часы работы и, соответственно, зарплату персонала, работающего сдельно. Придется также вступать в переговоры с арендодателями о снижении арендной платы, хотя, говорит Миронов, вторая волна пандемии показала: если рестораны полностью не закрываются, как в первую волну пандемии, арендодатели очень неохотно идут на уступки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных