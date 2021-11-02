РБК сообщил о задержании экс-главы подрядчика стройки БАМа и Транссиба
«Спецтрансстрой» является крупнейшим строительным подрядчиком РЖД. В подрядных структурах, связанных с Рельяном, проводились следственные действия, а после задержания бизнесмен был доставлен в Иркутск для проведения следственных действий, утверждают собеседники РБК.
До 2019 г. компании, аффилированные с Рейльяном, получали от РЖД крупные подряды по строительству Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. РЖД в период с 2016 по 2019 гг. заключила контракты со «Спецтрансстроем» на сумму более 100 млрд руб. Рельян перестал быть владельцем «Спецтрансстроя» в 2019 г., с февраля 2021 г. «Спецтрансстрой» находится в стадии банкротства.
30 июня президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД найти виновных в срывах сроков строительства Восточного полигона — проекта по расширению БАМа и Транссиба, сообщала газета «Коммерсантъ». Счетная палата должна была проверить надбавки к тарифу РЖД по поводу целевого характера использования средств, а силовые ведомства оценят законность расходования госсредств, выделенных на Восточный полигон. РЖД должны были найти виновных к 1 июля, Счетная палата должна была проверять до 15 января. Первая очередь Восточного полигона оценивалась в 520,5 млрд руб., вторая — в 719,8 млрд руб., уточняло издание.