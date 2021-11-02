РБК сообщил о задержании экс-главы подрядчика стройки БАМа и Транссиба

До 2019 г. компании, аффилированные с Рейльяном, получали от РЖД крупные подряды по строительству Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. РЖД в период с 2016 по 2019 гг. заключила контракты со «Спецтрансстроем» на сумму более 100 млрд руб. Рельян перестал быть владельцем «Спецтрансстроя» в 2019 г., с февраля 2021 г. «Спецтрансстрой» находится в стадии банкротства.