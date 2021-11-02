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РБК сообщил о задержании экс-главы подрядчика стройки БАМа и Транссиба

Ведомости

Правоохранительные органы задержали бывшего владельца компании «Спецтрансстрой» и экс-замминистра строительства Юрия Рельяна, сообщил РБК со ссылкой на источники. По данным издания, на данный момент бизнесмен арестован. 

«Спецтрансстрой» является крупнейшим строительным подрядчиком РЖД. В подрядных структурах, связанных с Рельяном, проводились следственные действия, а после задержания бизнесмен был доставлен в Иркутск для проведения следственных действий, утверждают собеседники РБК. 

До 2019 г. компании, аффилированные с Рейльяном, получали от РЖД крупные подряды по строительству Восточного полигона — Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. РЖД в период с 2016 по 2019 гг. заключила контракты со «Спецтрансстроем» на сумму более 100 млрд руб. Рельян перестал быть владельцем «Спецтрансстроя» в 2019 г., с февраля 2021 г. «Спецтрансстрой» находится в стадии банкротства.

30 июня президент России Владимир Путин поручил правительству и РЖД найти виновных в срывах сроков строительства Восточного полигона — проекта по расширению БАМа и Транссиба, сообщала газета «Коммерсантъ». Счетная палата должна была проверить надбавки к тарифу РЖД по поводу целевого характера использования средств, а силовые ведомства оценят законность расходования госсредств, выделенных на Восточный полигон. РЖД должны были найти виновных к 1 июля, Счетная палата должна была проверять до 15 января. Первая очередь Восточного полигона оценивалась в 520,5 млрд руб., вторая — в 719,8 млрд руб., уточняло издание. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных