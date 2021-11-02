S7 Airlines сообщила о задержке 60 рейсов в Москве из-за непогоды
В аэропорту «Домодедово» были задержаны 60 рейсов S7 Airlines из-за неблагоприятных метеорологических условий — тумана и ограниченной видимости, сообщает компания.
«S7 Airlines ведет работу с аэропортом, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию в кратчайшие сроки. Пассажиры получают воду, организуется питание на бортах, а по мере улучшения погодных условий рейсы будут вылетать в Москву», — заявили в компании.
По ее данным, 13 воздушных судов, направлявшихся в Москву, были вынуждены уйти на запасные аэродромы — в Воронеж и Нижний Новгород. На текущий момент в аэропорту Нижнего Новгорода находятся в ожидании вылета 10 самолетов авиакомпании.