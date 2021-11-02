S7 Airlines сообщила о задержке 60 рейсов в Москве из-за непогоды

По ее данным, 13 воздушных судов, направлявшихся в Москву, были вынуждены уйти на запасные аэродромы — в Воронеж и Нижний Новгород. На текущий момент в аэропорту Нижнего Новгорода находятся в ожидании вылета 10 самолетов авиакомпании.