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S7 Airlines сообщила о задержке 60 рейсов в Москве из-за непогоды

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В аэропорту «Домодедово» были задержаны 60 рейсов S7 Airlines из-за неблагоприятных метеорологических условий — тумана и ограниченной видимости, сообщает компания.

«S7 Airlines ведет работу с аэропортом, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию в кратчайшие сроки. Пассажиры получают воду, организуется питание на бортах, а по мере улучшения погодных условий рейсы будут вылетать в Москву», — заявили в компании.

По ее данным, 13 воздушных судов, направлявшихся в Москву, были вынуждены уйти на запасные аэродромы — в Воронеж и Нижний Новгород. На текущий момент в аэропорту Нижнего Новгорода находятся в ожидании вылета 10 самолетов авиакомпании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных