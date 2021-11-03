Владелец «Красное & Белое» привлечет на IPO до $1,3 млрд

О проведении IPO компания объявила 27 октября. За день до этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что владельцы группы могут продать 10–15% бумаг в ходе размещения. Стоимость группы ее владельцы оценивали в $20–25 млрд, по данным издания. Но аналитики, опрошенные «Ведомостями», приводили меньшие оценки: от $12 до 18 млрд.