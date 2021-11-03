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Владелец «Красное & Белое» привлечет на IPO до $1,3 млрд

Ведомости

Mercury Retail Holding, которая управляет сетями «Красное & Белое» и «Бристоль», объявила предварительный ценовой диапазон для первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже: он составит от $6 до 6,5 за одну глобальную депозитарную расписку (ГДР). Исходя из этого, ожидаемая рыночная капитализация компании составит $12-13 млрд, говорится в ее сообщении.

Организаторами размещения назначены BofA Securities, JPMorgan, SberCIB и «ВТБ капитал», совместными букраннерами также выступают Газпромбанк и Renaissance Capital.

Инвесторам будет предложено до 200 млн ГДР, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding. Приблизительный объем предложения составит $1,2 млрд- 1,3 млрд. Окончательная цена предложения будет установлена после окончания формирования книги заявок, которое начнется 3 ноября и завершится 9 ноября.

О проведении IPO компания объявила 27 октября. За день до этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что владельцы группы могут продать 10–15% бумаг в ходе размещения. Стоимость группы ее владельцы оценивали в $20–25 млрд, по данным издания. Но аналитики, опрошенные «Ведомостями», приводили меньшие оценки: от $12 до 18 млрд.

Под управлением Mercury Retail находится более 14 000 магазинов брендов «Красное & Белое» и «Бристоль» в 68 регионах России. Общая торговая площадь магазинов на 30 июня 2021 г. составляла более 1 млн кв. м. Выручка за 2020 г. составила 577 млрд руб., чистая прибыль – 25,7 млрд руб. Компания принадлежит Сергею Студенникову (у него 45% долей), Игорю Кесаеву (37%) и Сергею Кациеву (8%).

Ранее по теме: «Коммерсантъ»: владельцы MRG оценили группу перед IPO в $20–25 млрд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных