«Коммерсантъ»: владельцы MRG оценили группу перед IPO в $20–25 млрд
Владельцы Mercury Retail Group (MRG), управляющей сетями алкогольных ретейлеров «Красное & Белое» и «Бристоль», планируют продать 10–15% своих акций, оценивая группу на уровне $20–25 млрд, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Если IPO состоится, оно может стать крупнейшим в России за последнее десятилетие, рассказали собеседники издания. Сравнимое по объему размещение провел ритейлер FixPrice в марте, тогда основатели компании привлекли $1,8 млрд.
По данным источника «Коммерсанта», MRG выбрала модель cash-out, потому что ей не нужен капитал из-за высокой прибыли и низкого долга. Другой собеседник сообщил, что владельцы будут продавать свои акции паритетно. Третий сказал, что размещение пройдет «в перспективе нескольких недель».
За последние 12 месяцев выручка MRG составила 646 млрд руб., из них 76% приходится на «Красное & Белое». 51% в компании принадлежит Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, 49% — Сергею Студенникову. Сама MRG пока не делала официальных заявлений о намерении выйти на IPO, однако в конце сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что владельцы надеются получить оценку в $20 млрд и хотят привлечь более $1 млрд на Московской бирже до конца года.