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«Коммерсантъ»: владельцы MRG оценили группу перед IPO в $20–25 млрд

Ведомости

Владельцы Mercury Retail Group (MRG), управляющей сетями алкогольных ретейлеров «Красное & Белое» и «Бристоль», планируют продать 10–15% своих акций, оценивая группу на уровне $20–25 млрд, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Если IPO состоится, оно может стать крупнейшим в России за последнее десятилетие, рассказали собеседники издания. Сравнимое по объему размещение провел ритейлер FixPrice в марте, тогда основатели компании привлекли $1,8 млрд.

По данным источника «Коммерсанта», MRG выбрала модель cash-out, потому что ей не нужен капитал из-за высокой прибыли и низкого долга. Другой собеседник сообщил, что владельцы будут продавать свои акции паритетно. Третий сказал, что размещение пройдет «в перспективе нескольких недель».

За последние 12 месяцев выручка MRG составила 646 млрд руб., из них 76% приходится на «Красное & Белое». 51% в компании принадлежит Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, 49% — Сергею Студенникову. Сама MRG пока не делала официальных заявлений о намерении выйти на IPO, однако в конце сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что владельцы надеются получить оценку в $20 млрд и хотят привлечь более $1 млрд на Московской бирже до конца года.

Ранее по теме: Владелец сети «Красное и Белое» планирует привлечь $1 млрд в ходе IPO

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных