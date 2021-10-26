«Коммерсантъ»: владельцы MRG оценили группу перед IPO в $20–25 млрд

За последние 12 месяцев выручка MRG составила 646 млрд руб., из них 76% приходится на «Красное & Белое». 51% в компании принадлежит Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву, 49% — Сергею Студенникову. Сама MRG пока не делала официальных заявлений о намерении выйти на IPO, однако в конце сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что владельцы надеются получить оценку в $20 млрд и хотят привлечь более $1 млрд на Московской бирже до конца года.