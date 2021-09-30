Владелец сети «Красное и Белое» планирует привлечь $1 млрд в ходе IPO

В конце декабря 2018 г. на склады и в головной офис «Красного и Белого» в Челябинске пришли с обысками. Их проводили сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа, говорил представитель компании. По его словам, причиной обысков тогда назывались подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов, работа компании была парализована.