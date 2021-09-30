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Владелец сети «Красное и Белое» планирует привлечь $1 млрд в ходе IPO

Ведомости

Mercury Retail Group — компания, владеющая сетями «Красное и Белое» и «Бристоль», — надеется привлечь в ходе предстоящего IPO порядка $1 млрд. О этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, компания намерена провести размещение на Мосбирже до конца этого года. 

По словам двух источников агентства, для организации размещения Mercury Retail Group привлекла Bank of America, JP Morgan, Credit Suisse, Sberbank CIB, «ВТБ капитал», Газпромбанк и Renaissance Capital.

О том, что Mercury Retail Group наняла консалтинговую компанию Ernst & Young для проведения due diligence (процедура составления объективного представления об объекте инвестирования) сети «Красное и Белое», в июле сообщала газета «Коммерсантъ». По данным издания, владельцами сети обсуждалось несколько параметров размещения: размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения. 

«Красное и Белое» – сеть магазинов алкоголя и продуктов, основанная челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым, она входит в десятку крупнейших ритейлеров России.

В конце декабря 2018 г. на склады и в головной офис «Красного и Белого» в Челябинске пришли с обысками. Их проводили сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа, говорил представитель компании. По его словам, причиной обысков тогда назывались подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов, работа компании была парализована. 

Однако уже в январе 2019 г. владельцы сетей «Бристоль» Игорь Кесаев, Сергей Кациев и Сергей Студенников сообщили, что решили объединить бизнесы. В сентябре того же года компании завершили слияние. Головной компанией сети стала зарегистрированная в мае на Кипре «ДКБР мега ритейл групп лимитед», на сегодняшний день, согласно данным СПАРК, 100% компании принадлежит Mercury Retail Group.

В мае «Магнит» договорился с Mercury Retail Group о приобретении розничной сети «Дикси», сумма сделки оценивается в 92,4 млрд руб. ФАС согласовала сделку с рядом условий. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных