«Коммерсантъ» узнал о планах «Красного и Белого» выйти на IPO
Mercury Retail Group — компания, владеющая объединенной сетью «Красное и Белое» и «Бристоль», наняла консалтинговую компанию Ernst&Young для проведения due diligence (процедура составления объективного представления об объекте инвестирования) сети «Красное и белое». Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке продуктового ритейла и в инвестиционных кругах.
По данным газеты, сейчас владельцами сети обсуждается несколько параметров: размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения.
Помимо этого, на готовящееся размещение компании указывает переход на аналогичную должность начальника управления по связям с инвесторами X5 Group Андрея Васина, сообщили изданию источники. Эту информацию подтвердили в пресс-службе X5. В Ernst&Young от комментариев отказались, в пресс-службе сети «Красное & белое» не смогли подтвердить информацию изданию.
«Красное и белое» – сеть магазинов алкоголя и продуктов, основанная челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым, она входит в десятку крупнейших ритейлеров России.
В конце декабря 2018 г. на склады и в головной офис «Красного и белого» в Челябинске пришли с обысками. Их проводили сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа, говорил представитель компании. По его словам, причиной обысков тогда назывались подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов, работа компании была парализована.
Однако уже в январе 2019 г. владельцы сетей «Дикси», «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и владелец «Красное и Белое» Сергей Студенников сообщили, что решили объединить бизнесы. В сентябре того же года компании завершили слияние. Головной компанией всех трех сетей стала зарегистрированная в мае на Кипре «ДКБР мега ритейл групп лимитед», на сегодняшний день, согласно данным «Спарк», 100% компании принадлежит Mercury Retail Group. По данным кипрского реестра, чуть более 51% «ДКБР мега ритейл групп лимитед» принадлежало владельцам «Дикси» и «Бристоля» – структурам Кесаева, Кациева и их партнеров. У основателя «Красного и белого» в «ДКБР мега ритейл групп» Студенникова было 45%, и 4% – у его жены Елены Соболевой.
В мае «Магнит» договорился с Mercury Retail Group о приобретении розничной сети «Дикси», сумма сделки оценивается в 92,4 млрд руб. ФАС согласовала сделку с рядом условий.