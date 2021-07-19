«Коммерсантъ» узнал о планах «Красного и Белого» выйти на IPO

Однако уже в январе 2019 г. владельцы сетей «Дикси», «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и владелец «Красное и Белое» Сергей Студенников сообщили, что решили объединить бизнесы. В сентябре того же года компании завершили слияние. Головной компанией всех трех сетей стала зарегистрированная в мае на Кипре «ДКБР мега ритейл групп лимитед», на сегодняшний день, согласно данным «Спарк», 100% компании принадлежит Mercury Retail Group. По данным кипрского реестра, чуть более 51% «ДКБР мега ритейл групп лимитед» принадлежало владельцам «Дикси» и «Бристоля» – структурам Кесаева, Кациева и их партнеров. У основателя «Красного и белого» в «ДКБР мега ритейл групп» Студенникова было 45%, и 4% – у его жены Елены Соболевой.