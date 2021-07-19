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«Коммерсантъ» узнал о планах «Красного и Белого» выйти на IPO

Ведомости

Mercury Retail Group — компания, владеющая объединенной сетью «Красное и Белое» и «Бристоль», наняла консалтинговую компанию Ernst&Young для проведения due diligence (процедура составления объективного представления об объекте инвестирования) сети «Красное и белое». Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке продуктового ритейла и в инвестиционных кругах.

По данным газеты, сейчас владельцами сети обсуждается несколько параметров: размер IPO может составить 15–20% с перспективой дополнительного размещения. 

Помимо этого, на готовящееся размещение компании указывает переход на аналогичную должность начальника управления по связям с инвесторами X5 Group Андрея Васина, сообщили изданию источники. Эту информацию подтвердили в пресс-службе X5. В Ernst&Young от комментариев отказались, в пресс-службе сети «Красное & белое» не смогли подтвердить информацию изданию. 

«Красное и белое» – сеть магазинов алкоголя и продуктов, основанная челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым, она входит в десятку крупнейших ритейлеров России.

В конце декабря 2018 г. на склады и в головной офис «Красного и белого» в Челябинске пришли с обысками. Их проводили сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа, говорил представитель компании. По его словам, причиной обысков тогда назывались подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов, работа компании была парализована. 

Однако уже в январе 2019 г. владельцы сетей «Дикси», «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и владелец «Красное и Белое» Сергей Студенников сообщили, что решили объединить бизнесы. В сентябре того же года компании завершили слияние. Головной компанией всех трех сетей стала зарегистрированная в мае на Кипре «ДКБР мега ритейл групп лимитед», на сегодняшний день, согласно данным «Спарк», 100% компании принадлежит Mercury Retail Group. По данным кипрского реестра, чуть более 51% «ДКБР мега ритейл групп лимитед» принадлежало владельцам «Дикси» и «Бристоля» – структурам Кесаева, Кациева и их партнеров. У основателя «Красного и белого» в «ДКБР мега ритейл групп» Студенникова было 45%, и 4% – у его жены Елены Соболевой.

В мае «Магнит» договорился с Mercury Retail Group о приобретении розничной сети «Дикси», сумма сделки оценивается в 92,4 млрд руб. ФАС согласовала сделку с рядом условий. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных