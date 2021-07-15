ФАС одобрила покупку «Магнитом» магазинов «Дикси»

В ФАС рассказали, что «Магнит» сможет купить магазины сети «Дикси» в тех муниципалитетах, где его доля не превышает 25%. Из-за этого в сделку не войдут 142 магазина «Дикси» в 53 муниципалитетах. Также до 1 июля 2022 г. объединенная доля «Магнита» и «Дикси» в 22 муниципалитетах должна быть снижена до 35%. Сеть «Дикси» обязана будет обеспечить исполнение договоров, действующих на момент заключения сделки. АО «Тандер» взяло на себя обязательства установить нулевые торговые наценки на некоторые социально значимые товары – молоко, хлеб и куриное мясо.