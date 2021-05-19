Мантуров не увидел угрозы для конкуренции в ритейле из-за крупных сделок

18 и 19 мая было объявлено о двух предстоящих сделках в ритейле, которые на сегодняшний момент являются крупнейшими в этом году. Второй по обороту ритейлер «Магнит» объявил о договоренности по покупке 2,6 тыс. магазинов «Дикси» за 92,4 млрд руб. Сегодня петербургский ритейлер «Лента» объявил о договоренности по покупке 161 супермаркета Billa за 215 млн евро. Всем этим сделкам предстоит согласование в Федеральной антимонопольной службе.