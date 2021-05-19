Мантуров не увидел угрозы для конкуренции в ритейле из-за крупных сделок
Крупные сделки по слиянию торговых сетей не угрожают конкуренции, и говорить о доминировании крупных торговых сетей не приходится. Об этом через представителя сообщил «Ведомостям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен сегодня не приходится. Но, разумеется, по законодательству все сделки нашего крупного ритейла должны будут еще пройти согласование в Федеральной антимонопольной службе», — отметил министр.
Мантуров сообщил, что в 2020 г. доля торговых сетей в России «несколько увеличилась» и составила почти 39%, но остальная часть приходится на несетевую торговлю, утверждает министр. При этом совокупная доля нескольких торговых сетей в общем обороте розничной торговли в России «существенно отстает от показателей других развитых стран».
«Топ-10 наших розничных продуктовых торговых сетей консолидирует лишь около 25% розничного продрынка, в то время как, например, в Германии этот показатель составляет 71%, в Великобритании 60%, в Польше 49%, в США – 46%», — подчеркнул министр.
Глава Минпромторга также отметил, что министерство реализует политику развития торговли малых форматов. Региональным и муниципальным органам власти было поручено увеличить количество малых форматов торговли — рынков, ярмарок, объектов нестационарной и мобильной торговли и др.
«Уверен, что принятые меры будут способствовать конкуренции между форматами торговли, расширению ассортимента, повышению качества и снижению цен на товары», — подчеркнул министр.
18 и 19 мая было объявлено о двух предстоящих сделках в ритейле, которые на сегодняшний момент являются крупнейшими в этом году. Второй по обороту ритейлер «Магнит» объявил о договоренности по покупке 2,6 тыс. магазинов «Дикси» за 92,4 млрд руб. Сегодня петербургский ритейлер «Лента» объявил о договоренности по покупке 161 супермаркета Billa за 215 млн евро. Всем этим сделкам предстоит согласование в Федеральной антимонопольной службе.