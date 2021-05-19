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Мантуров не увидел угрозы для конкуренции в ритейле из-за крупных сделок

Ведомости

Крупные сделки по слиянию торговых сетей не угрожают конкуренции, и говорить о доминировании крупных торговых сетей не приходится. Об этом через представителя сообщил «Ведомостям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров. 

«Говорить о доминировании в России крупных сетевых форматов и диктате цен сегодня не приходится. Но, разумеется, по законодательству все сделки нашего крупного ритейла должны будут еще пройти согласование в Федеральной антимонопольной службе», — отметил министр. 

Мантуров сообщил, что в 2020 г. доля торговых сетей в России «несколько увеличилась» и составила почти 39%, но остальная часть приходится на несетевую торговлю, утверждает министр. При этом совокупная доля нескольких торговых сетей в общем обороте розничной торговли в России «существенно отстает от показателей других развитых стран». 

«Топ-10 наших розничных продуктовых торговых сетей консолидирует лишь около 25% розничного продрынка, в то время как, например, в Германии этот показатель составляет 71%, в Великобритании 60%, в Польше 49%, в США – 46%», — подчеркнул министр. 

Глава Минпромторга также отметил, что министерство реализует политику развития торговли малых форматов. Региональным и муниципальным органам власти было поручено увеличить количество малых форматов торговли  — рынков, ярмарок, объектов нестационарной и мобильной торговли и др. 

«Уверен, что принятые меры будут способствовать конкуренции между форматами торговли, расширению ассортимента, повышению качества и снижению цен на товары», — подчеркнул министр. 

18 и 19 мая было объявлено о двух предстоящих сделках в ритейле, которые на сегодняшний момент являются крупнейшими в этом году. Второй по обороту ритейлер «Магнит» объявил о договоренности по покупке 2,6 тыс. магазинов «Дикси» за 92,4 млрд руб. Сегодня петербургский ритейлер «Лента» объявил о договоренности по покупке 161 супермаркета Billa за 215 млн евро. Всем этим сделкам предстоит согласование в Федеральной антимонопольной службе. 

Ранее по теме: Ритейлер «Лента» договорился о покупке «Билла Россия» за 215 млн евро

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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