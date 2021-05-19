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Ритейлер «Лента» договорился о покупке «Билла Россия» за 215 млн евро

После завершения сделки бренд прекратит свое существование в России
Татьяна Морозова
Андрей Гордеев / Ведомости

Ритейлер «Лента», принадлежащий компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, заключил соглашение с «Билла Россия» о покупке сети супермаркетов Billa за 215 млн евро (19,32 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 мая). Об этом говорится в сообщении покупателя. В сделку войдут 161 супермаркет Billa общей торговой площадью 138 тыс. кв. м., которые преимущественно находятся на территории Москвы и Московской области. Помимо этого в сделку войдет покупка «Лентой» распределительного центра, который находится в подмосковном поселке Быково. 

Закрытие сделки ожидается летом 2021 г. при согласовании со стороны Федеральной антимонопольной службы. «Ведомости» направили запрос в ФАС. 

После завершения интеграции немецкой сети супермаркетов бренд Billa прекратит свое существование в России. В результате сделки доля «Ленты» на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%, отмечается в сообщении российской сети. Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин отметил, что приобретение супермаркетов Billa «даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы, и позволит удвоить общее количество супермаркетов «Лента». В сообщении отмечается, что в «Ленте» «рады приветствовать» 5400 сотрудников Billa в своей команде. 

«Магнит», второй крупнейший по выручке ритейлер, покупает сеть «Дикси»

Эта сделка позволит компании укрепить свои позиции в Москве и Санкт-Петербурге

Billa — это европейская сеть супермаркетов, ее торговые точки также присутствуют в России и на Украине. Billa принадлежит немецкой компании Rewe Group, которая является одной из крупнейших торговых компаний в Европе — у нее 15,7 тыс. торговых точек, около 360 тыс. сотрудников. В 2020 г. оборот компании составил 75 млрд евро, ее штаб-квартира находится в Австрии. 

Компания «Билла Россия» была зарегистрирована в 2004 г., свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. В 2020 г. компания получила 47,97 млрд руб. выручки и 1,69 млрд руб. чистого убытка. 

У «Ленты» 140 супермаркетов и 254 гипермаркета в 89 городах европейской части России. Ритейлер является четвертым в стране по выручке — за прошлый год она составила 445 млрд руб. Тройка лидеров — X5 Retail Group, «Магнит», а также объединенная сеть «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое». 

18 мая «Магнит» объявил о договоренности по покупке 2,6 тыс. магазинов «Дикси» за 92,4 млрд руб. у Mercury Retail Group Ltd Игоря Кесаева, Сергея Кациева и Сергея Студенникова. Планируется, что магазины «Дикси» продолжат работать под существующим брендом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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