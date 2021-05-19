Ритейлер «Лента» договорился о покупке «Билла Россия» за 215 млн евро

После завершения интеграции немецкой сети супермаркетов бренд Billa прекратит свое существование в России. В результате сделки доля «Ленты» на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%, отмечается в сообщении российской сети. Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин отметил, что приобретение супермаркетов Billa «даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы, и позволит удвоить общее количество супермаркетов «Лента». В сообщении отмечается, что в «Ленте» «рады приветствовать» 5400 сотрудников Billa в своей команде.