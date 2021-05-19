Ритейлер «Лента» договорился о покупке «Билла Россия» за 215 млн евро

Ритейлер «Лента» договорился о покупке «Билла Россия» за 215 млн евроПосле завершения сделки бренд прекратит свое существование в России
Ритейлер «Лента», принадлежащий компании «Севергрупп» Алексея Мордашова, заключил соглашение с «Билла Россия» о покупке сети супермаркетов Billa за 215 млн евро (19,32 млрд руб. по курсу ЦБ на 19 мая). Об этом говорится в сообщении покупателя. В сделку войдут 161 супермаркет Billa общей торговой площадью 138 тыс. кв. м., которые преимущественно находятся на территории Москвы и Московской области. Помимо этого в сделку войдет покупка «Лентой» распределительного центра, который находится в подмосковном поселке Быково.
Закрытие сделки ожидается летом 2021 г. при согласовании со стороны Федеральной антимонопольной службы. «Ведомости» направили запрос в ФАС.
После завершения интеграции немецкой сети супермаркетов бренд Billa прекратит свое существование в России. В результате сделки доля «Ленты» на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%, отмечается в сообщении российской сети. Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин отметил, что приобретение супермаркетов Billa «даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы, и позволит удвоить общее количество супермаркетов «Лента». В сообщении отмечается, что в «Ленте» «рады приветствовать» 5400 сотрудников Billa в своей команде.
Billa — это европейская сеть супермаркетов, ее торговые точки также присутствуют в России и на Украине. Billa принадлежит немецкой компании Rewe Group, которая является одной из крупнейших торговых компаний в Европе — у нее 15,7 тыс. торговых точек, около 360 тыс. сотрудников. В 2020 г. оборот компании составил 75 млрд евро, ее штаб-квартира находится в Австрии.
Компания «Билла Россия» была зарегистрирована в 2004 г., свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. В 2020 г. компания получила 47,97 млрд руб. выручки и 1,69 млрд руб. чистого убытка.
У «Ленты» 140 супермаркетов и 254 гипермаркета в 89 городах европейской части России. Ритейлер является четвертым в стране по выручке — за прошлый год она составила 445 млрд руб. Тройка лидеров — X5 Retail Group, «Магнит», а также объединенная сеть «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое».