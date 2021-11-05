Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии 6 ноября

Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину возобновятся 6 ноября, мощность в течение дня составит 5 МВт, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). По данным сети, поставки будут происходить без перерывов, увеличения или уменьшения мощности 6 ноября с 00:00 до 23:00.