Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии 6 ноября
Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину возобновятся 6 ноября, мощность в течение дня составит 5 МВт, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). По данным сети, поставки будут происходить без перерывов, увеличения или уменьшения мощности 6 ноября с 00:00 до 23:00.
Оператор АЭС Украины компания «Энергоатом» в конце октября выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта электричества из Белоруссии в ноябре. Остальные 15 МВт выкупила компания «Электро комьюнити». «Энергоатом» заявил, что рассматривает Белоруссию как резервного поставщика электричества в страну для покрытия дефицита мощности в случае нештатных ситуаций в энергосистеме Украины.
Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Украина не будет импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Аукционы по продаже электроэнергии отменили.