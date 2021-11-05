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Украина возобновит импорт электроэнергии из Белоруссии 6 ноября

Ведомости

Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии на Украину возобновятся 6 ноября, мощность в течение дня составит 5 МВт, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). По данным сети, поставки будут происходить без перерывов, увеличения или уменьшения мощности 6 ноября с 00:00 до 23:00.

Оператор АЭС Украины компания «Энергоатом» в конце октября выкупила 885 из 900 доступных МВт мощностей межгосударственных ЛЭП для импорта электричества из Белоруссии в ноябре. Остальные 15 МВт выкупила компания «Электро комьюнити». «Энергоатом» заявил, что рассматривает Белоруссию как резервного поставщика электричества в страну для покрытия дефицита мощности в случае нештатных ситуаций в энергосистеме Украины.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Украина не будет импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Аукционы по продаже электроэнергии отменили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных