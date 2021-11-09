В бундестаге заявили, что Украина не должна участвовать в сертификации «Северного потока — 2»
Украина не должна принимать участие в сертификации газопровода «Северный поток — 2», ее единственная задача — оплачивать счета за газ, заявил РБК депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст. В бундестаге предыдущего созыва он был главой комитета по экономике и энергетике. Ранее «РИА Новости» сообщили со ссылкой на главу «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко, что компания подала заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2».
По словам Эрнста, Федеральное сетевое агентство Германии может принять решение по сертификации «Северного потока — 2» в середине января 2022 г. Он отметил, что газопровод нужно запустить как можно быстрее: если на рынке будет больше газа, спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Эрнст рассказал, что сейчас предложение не соответствует спросу на газ: в хранилищах не так много газа, как прошлой зимой, потому что после пандемии резко вырос спрос на топливо и некоторые поставщики перестали поставлять газ в Германию.
Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Власти последней активно выступали против строительства газопровода, называя его политическим проектом, и пообещали бороться против него даже после начала поставок газа. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.
Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. Этот процесс будет проходить в два этапа. Сейчас проект решения рассматривает германский регулятор (Федеральное сетевое агентство), у него есть еще три месяца, чтобы отправить его в Еврокомиссию.