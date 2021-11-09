Газета
Бизнес

В бундестаге заявили, что Украина не должна участвовать в сертификации «Северного потока — 2»

Ведомости

Украина не должна принимать участие в сертификации газопровода «Северный поток — 2», ее единственная задача — оплачивать счета за газ, заявил РБК депутат бундестага от партии «Левые» Клаус Эрнст. В бундестаге предыдущего созыва он был главой комитета по экономике и энергетике. Ранее «РИА Новости» сообщили со ссылкой на главу «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко, что компания подала заявку на участие в сертификации «Северного потока — 2».

По словам Эрнста, Федеральное сетевое агентство Германии может принять решение по сертификации «Северного потока — 2» в середине января 2022 г. Он отметил, что газопровод нужно запустить как можно быстрее: если на рынке будет больше газа, спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Эрнст рассказал, что сейчас предложение не соответствует спросу на газ: в хранилищах не так много газа, как прошлой зимой, потому что после пандемии резко вырос спрос на топливо и некоторые поставщики перестали поставлять газ в Германию. 

Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Власти последней активно выступали против строительства газопровода, называя его политическим проектом, и пообещали бороться против него даже после начала поставок газа. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.

Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. Этот процесс будет проходить в два этапа. Сейчас проект решения рассматривает германский регулятор (Федеральное сетевое агентство), у него есть еще три месяца, чтобы отправить его в Еврокомиссию.

Ранее по теме: «Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных