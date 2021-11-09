В бундестаге заявили, что Украина не должна участвовать в сертификации «Северного потока — 2»

По словам Эрнста, Федеральное сетевое агентство Германии может принять решение по сертификации «Северного потока — 2» в середине января 2022 г. Он отметил, что газопровод нужно запустить как можно быстрее: если на рынке будет больше газа, спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Эрнст рассказал, что сейчас предложение не соответствует спросу на газ: в хранилищах не так много газа, как прошлой зимой, потому что после пандемии резко вырос спрос на топливо и некоторые поставщики перестали поставлять газ в Германию.