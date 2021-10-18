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«Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2»

Ведомости

«Нафтогаз Украины» подал заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока — 2», передает «РИА Новости» со ссылкой на главу компании Юрия Витренко.

Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Власти последней активно выступали против строительства газопровода, называя его политическим проектом, и пообещали бороться против него даже после начала поставок газа. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.

Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании.

Этот процесс будет проходить в два этапа. Сейчас проект решения рассматривает германский регулятор (Федеральное сетевое агентство), у него есть еще три месяца, чтобы отправить его в Еврокомиссию.

На прошлой неделе вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что «Нафтогаз» попросил у Еврокомиссии разрешения участвовать в дебатах относительно сертификации газопровода в качестве третьей стороны.

Ранее по теме: Первую нитку «Северного потока — 2» заполнили техническим газом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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