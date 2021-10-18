«Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Власти последней активно выступали против строительства газопровода, называя его политическим проектом, и пообещали бороться против него даже после начала поставок газа. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.