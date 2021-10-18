«Нафтогаз» подал заявку на участие в сертификации оператора «Северного потока — 2»
«Нафтогаз Украины» подал заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока — 2», передает «РИА Новости» со ссылкой на главу компании Юрия Витренко.
Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Власти последней активно выступали против строительства газопровода, называя его политическим проектом, и пообещали бороться против него даже после начала поставок газа. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.
Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 предстоит процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании.
Этот процесс будет проходить в два этапа. Сейчас проект решения рассматривает германский регулятор (Федеральное сетевое агентство), у него есть еще три месяца, чтобы отправить его в Еврокомиссию.
На прошлой неделе вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что «Нафтогаз» попросил у Еврокомиссии разрешения участвовать в дебатах относительно сертификации газопровода в качестве третьей стороны.