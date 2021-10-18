Первую нитку «Северного потока — 2» заполнили техническим газом
Компания Nord Stream 2 AG заполнила техническим газом первую нитку газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении на сайте оператора.
«В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе», — рассказали в Nord Stream 2 AG.
Такой уровень внутритрубного давления позволит начать транспортировку газа в дальнейшем, отметили в компании. Пусконаладочные работы на второй нитке газопровода пока продолжаются.
Датское энергетическое агентство сообщило 4 октября, что первая нитка полностью соответствует всем требованиям и готова к запуску, для ввода в эксплуатацию другой нитки остается выполнить еще ряд условий.
«Северный поток — 2» — газопровод общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта завершилось 10 сентября. Nord Stream 2 рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца текущего года.
Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») еще в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявку на сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы — этого требуют правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании. Рассмотрение заявки началось в сентябре и может занять до четырех месяцев.