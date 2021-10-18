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Первую нитку «Северного потока — 2» заполнили техническим газом

Ведомости

Компания Nord Stream 2 AG заполнила техническим газом первую нитку газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении на сайте оператора.

«В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе», — рассказали в Nord Stream 2 AG.

Такой уровень внутритрубного давления позволит начать транспортировку газа в дальнейшем, отметили в компании. Пусконаладочные работы на второй нитке газопровода пока продолжаются.

Датское энергетическое агентство сообщило 4 октября, что первая нитка полностью соответствует всем требованиям и готова к запуску, для ввода в эксплуатацию другой нитки остается выполнить еще ряд условий.

«Северный поток — 2» — газопровод общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта завершилось 10 сентября. Nord Stream 2 рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца текущего года.

Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») еще в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявку на сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы — этого требуют правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании. Рассмотрение заявки началось в сентябре и может занять до четырех месяцев.

Ранее по теме: Посол России в Британии заявил о готовности к запуску «Северного потока – 2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных