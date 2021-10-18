Первую нитку «Северного потока — 2» заполнили техническим газом

Nord Stream 2 AG (принадлежит «Газпрому») еще в июне подала в Федеральное сетевое агентство Германии заявку на сертификацию в качестве независимого оператора транспортной системы — этого требуют правила Третьего энергопакета Евросоюза. В частности, ЕС требует, чтобы добычей и транспортировкой газа по трубопроводу занимались разные компании. Рассмотрение заявки началось в сентябре и может занять до четырех месяцев.