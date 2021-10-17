Посол России в Британии заявил о готовности к запуску «Северного потока – 2»

В середине августа стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $600 за 1000 кубометров и продолжила расти, в итоге к началу октября достигнув более чем $1900. После заявления президента России Владимира Путина, что Россия готова помочь Европе с газовым кризисом, газовые котировки стали снижаться. Одна из причин роста цен — дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году.