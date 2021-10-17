Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Посол России в Британии заявил о готовности к запуску «Северного потока – 2»

Ведомости

Газопровод «Северный поток – 2» готов к запуску, Россия ожидает соответствующего разрешения от Германии, заявил российский посол в Британии Андрей Келин в интервью «Би-би-си».

«Факт в том, что трубопровод «Северный поток – 2» существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии», — сказал Келин.

Посол РФ напомнил, что транзит газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств был увеличен на 10%, а большего сделать нельзя, так как оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, поэтому его использование опасно. 

Ранее на Украине опровергли заявления о росте транзита российского газа. Генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал их манипуляциями. По его словам, действующий контракт предусматривает ежедневную транспортировку 109 млн куб. м топлива. Физически в данный момент транспортируется 85,9 млн куб. м газа в сутки. 

Ранее по теме: Новак исключил связь между газовым кризисом в Европе и «Северным потоком — 2»

Об опасности наращивания поставок через ГТС Украины говорил президент России Владимир Путин. Уровень износа оборудования составляет свыше 80%, отмечал он.

Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс ранее отмечал, что досрочный ввод в строй газопровода «Северный поток — 2» зависит от властей Германии, «которые хотят обеспечить максимальную безопасность его эксплуатации». Замглавы Еврокомисии также заявил, что в Брюсселе рассчитывают на то, что цены на газ упадут в начале следующего года. 

В середине августа стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $600 за 1000 кубометров и продолжила расти, в итоге к началу октября достигнув более чем $1900. После заявления президента России Владимира Путина, что Россия готова помочь Европе с газовым кризисом, газовые котировки стали снижаться. Одна из причин роста цен — дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных