Посол России в Британии заявил о готовности к запуску «Северного потока – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» готов к запуску, Россия ожидает соответствующего разрешения от Германии, заявил российский посол в Британии Андрей Келин в интервью «Би-би-си».
«Факт в том, что трубопровод «Северный поток – 2» существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии», — сказал Келин.
Посол РФ напомнил, что транзит газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств был увеличен на 10%, а большего сделать нельзя, так как оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, поэтому его использование опасно.
Ранее на Украине опровергли заявления о росте транзита российского газа. Генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон назвал их манипуляциями. По его словам, действующий контракт предусматривает ежедневную транспортировку 109 млн куб. м топлива. Физически в данный момент транспортируется 85,9 млн куб. м газа в сутки.
Об опасности наращивания поставок через ГТС Украины говорил президент России Владимир Путин. Уровень износа оборудования составляет свыше 80%, отмечал он.
Зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс ранее отмечал, что досрочный ввод в строй газопровода «Северный поток — 2» зависит от властей Германии, «которые хотят обеспечить максимальную безопасность его эксплуатации». Замглавы Еврокомисии также заявил, что в Брюсселе рассчитывают на то, что цены на газ упадут в начале следующего года.
В середине августа стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $600 за 1000 кубометров и продолжила расти, в итоге к началу октября достигнув более чем $1900. После заявления президента России Владимира Путина, что Россия готова помочь Европе с газовым кризисом, газовые котировки стали снижаться. Одна из причин роста цен — дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году.