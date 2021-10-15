В Еврокомиссии не увидели признаков манипулирования Россией рынком газа
У Еврокомиссии нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа в Европе, заявил в интервью телеканалу bTV зампредседателя комиссии Франс Тиммерманс.
«Спрос (на газ. – Ведомости) огромен во всем мире. В Китае это также большая проблема. Россия пытается доставить максимальные объемы в Китай. У нас нет причин полагать, что Россия каким-то образом манипулирует рынком», — отметил он. Он описал ситуацию на газовом рынке как «идеальный шторм», отметив, что спрос на ресурс повысился во всем мире. «Спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальное количество газа, в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа», — сказал Тиммерманс.
Говоря о досрочном вводе в строй газопровода «Северный поток — 2» он заявил, что это полностью зависит от властей Германии, «которые хотят обеспечить максимальную безопасность его эксплуатации». Замглавы Еврокомисии также заявил, что в Брюсселе рассчитывают на то, что цены на газ упадут в начале следующего года.
В середине августа стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $600 за 1000 кубометров и продолжила расти, в итоге к началу октября достигнув более чем $1900. После заявления президента России Владимира Путина, что Россия готова помочь Европе с газовым кризисом, газовые котировки стали снижаться. Одна из причин роста цен — дефицит газа в хранилищах Европы, запасы в которых достигли десятилетнего минимума — 75% против 94% в прошлом году.
В Еврокомиссии высказывали мнение, что поставки газа из России в ЕС оказались ниже ожидаемых, поскольку «Газпром» выполнял долгосрочные контракты, но практически не предлагал дополнительных поставок, писали «РИА Новости». Вице-премьер России Александр Новак на Российской энергетической неделе говорил, что европейские страны не обращались к России с просьбой увеличить поставки газа, сообщал ТАСС.