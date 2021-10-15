В Еврокомиссии не увидели признаков манипулирования Россией рынком газа

«Спрос (на газ. – Ведомости) огромен во всем мире. В Китае это также большая проблема. Россия пытается доставить максимальные объемы в Китай. У нас нет причин полагать, что Россия каким-то образом манипулирует рынком», — отметил он. Он описал ситуацию на газовом рынке как «идеальный шторм», отметив, что спрос на ресурс повысился во всем мире. «Спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальное количество газа, в том числе и туда. Но нет причин считать, что Россия манипулирует рынком газа», — сказал Тиммерманс.