Новак исключил связь между газовым кризисом в Европе и «Северным потоком — 2»
Заявления, что Россия не расширяет поставки газа в Европу, чтобы повлиять на нее для увеличения доли долгосрочных контрактов и ускорить сертификацию трубопровода «Северный поток — 2», неверны, сообщил в интервью радиостанции Business FM вице-премьер Александр Новак.
«Конечно, никакой связи нет. Почему? Потому что это инфраструктура, а не контракт. Контракты, еще раз повторяю, Россия исполняет в полном объеме, это подтверждают наши европейские партнеры. Будут дополнительные заявки и увеличение объемов, значит, будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из дополнительных инвестиций, которые нужны для расширения мощностей, и так далее», — сказал он.
Новак подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это новый коммерческий маршрут. Его строительство завершено, пусконаладочные работы проведены, необходимые сертификации получены, а труба заполняется техническим газом. Сейчас компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 вместе с регулирующими органами работает над лицензированием проекта.
Говоря о ситуации с газом в Европе, Новак назвал одной из причин удорожания топлива действия трейдеров, которые «разгоняют цены, понимая, что на этом можно заработать». Стоимость топлива сейчас «неадекватная» даже при текущем балансе спроса и предложения, подчеркнул он.
«Мы исходим из того, что на сегодняшний день рынок европейский обеспечен газом в полном объеме, потому что поставки импорта в целом плюс собственная добыча обеспечивают внутреннее потребление европейского рынка. При этом даже частично газ закачивается в подземные хранилища газа (ПХГ), то есть никакого дефицита газа нет», — сказал он.
По словам Новака, сейчас уровень заполненности газовых хранилищ находится на пятилетнем минимуме в 74%, тогда как обычно составляет 85-90%. Это вызывает опасения у участников рынка, в результате чего цены на газ также растут, отметил он.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против реализации проекта. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м газа в год. В рамках проекта по дну Балтийского моря проложены две нитки газопровода протяженностью более 1200 км каждая. По ним газ будет транспортироваться в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании.
В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии. Строительство газопровода завершилось в начале сентября. 5 октября Nord Stream 2 AG сообщила о начале процедуры заполнения газом первой нитки «Северного потока – 2».
В середине августа стоимость газа в Европе впервые в истории превысила $600 за 1000 кубометров и продолжила расти, в итоге к началу октября достигнув более чем $1900. Президент России Владимир Путин пояснил, что это связано со снижением выработки ветряных электростанций ввиду погодных условий. В итоге цены на электричество выросли, что стало спусковым крючком для роста цен на газ на спотовом рынке. Путин напомнил, что когда Европа делала ставку на атомную и газовую генерацию, таких кризисов не было.