Путин связал рост цен на газ в Европе с ветряными электростанциями

Путин связал рост цен на газ в Европе с ветряными электростанциямиПо словам президента, отличительной чертой этого сектора является непостоянство выработки энергии
Рост цен на газ в Европе связан с увеличением доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». По словам Путина, главной отличительной чертой данного сектора является непостоянство выработки электроэнергии.
«Если случаются серьезные провалы генерации, в первую очередь из-за особенностей погоды, то этого резерва попросту не хватает. Именно это и произошло в нынешнем году, когда из-за снижения выработки на ветряных электростанциях на европейском рынке сложился дефицит электроэнергии», — сказал Путин. Он отметил, что в результате цены на электричество выросли, что стало спусковым крючком для роста цен на газ на спотовом рынке. Путин напомнил, что, когда Европа делала ставку на атомную и газовую генерацию, таких кризисов не было.
Кроме того, в условиях текущего ажиотажного спроса на топливо в Европе дополнительное воздействие на рост цен оказали государства, которые не стали восполнять запасы газа перед зимним сезоном. Путин заявил, что страны «понадеялись на спотовые поставки», «так называемую «невидимую руку» рынка», но в итоге «подстегнули» цены вверх.
Глава государства призвал не перекладывать «с больной головы на здоровую» ответственность за ситуацию на европейском газовом рынке и не пытаться прикрыть собственные ошибки. Он назвал происходящее в ЕС масштабным кризисом, подчеркнув, что тот произошел, потому что последние 10 лет в энергетику региона «шаг за шагом закладывались системные изъяны».
Президент заявил, что люди, полагающие, будто высокие котировки на топливо выгодны производителям сырья, которые якобы получают сверхприбыли без видимых усилий, не понимают, о чем говорят, и не учитывают долгосрочные перспективы.
«Резкий, многократный рост цен на энергоресурсы вгоняет предприятия, экономику, коммунальную сферу в ситуацию кардинального увеличения затрат, вынуждает сокращать потребление энергии, снижать объемы производства. А значит, высокая ценовая конъюнктура в итоге способна обернуться негативными последствиями для всех, в том числе и для производителей», — пояснил он.
Путин подчеркнул, что Россия со своей стороны полностью исполняет обязательства по поставкам газа перед европейскими партнерами. Страна, которая по итогам текущего года может выйти на рекордные объемы поставок топлива на глобальный рынок, готова идти навстречу ЕС и обсуждать дополнительные действия, заявил президент. В этом контексте он упомянул трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», которые позволят «на годы вперед обеспечить устойчивость и предсказуемость» поставок газа в объемах, необходимых странам Европы.
По словам Путина, реализация этих двух проектов позволит в разы снизить объем выбросов парниковых газов. «Для справочки: углеродоемкость поставок российского природного газа по действующему уже «Северному потоку — 1» более чем в три раза ниже, чем у американских СПГ. Просто для сравнения», — указал он.
После выступления российского президента стоимость газа в Европе стала падать. Сегодня к 15:30 мск ноябрьский фьючерс на газ на хабе TTF в Нидерландах торговался примерно по $1120 за 1000 кубометров.
Ранее Путин заявил, что вся деятельность Еврокомиссии прошлого состава была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов и переход к биржевой торговле газом. «Оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, что эта политика является ошибочной – ошибочной, так как не учитывает специфики газового рынка из-за большого числа факторов неопределенности. И у потребителей, в том числе, например, у производителей удобрений, пропадают вообще ценовые ориентиры. Все это приводит к сбоям и, как я уже сказал, к дисбалансу», — отметил он.
4 октября министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр рассказал, что средний годовой счет жителя ЕС за электричество ввиду подорожания газа вырос на 400-500 евро. В связи с этим глава ведомства призвал провести реформу европейского энергического рынка.